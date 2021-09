Programm Alltag, Schönheit und Katastrophe – das sind die Filme, die diese Woche in den Zentralschweizer Kinos starten Diese Filme sind ab Donnerstag zu sehen.

Alle zehn Jahre versetzt eines der grössten Volksfeste der Schweiz die Kleinstadt Baden in einen positiven Ausnahmezustand. Was motiviert unzählige Menschen in den verschiedensten Vereinen, die «Badenfahrt» mitzugestalten und einen unglaublichen Einsatz zu leisten? Danach fragt dieser 78-minütige Kinodokumentarfilm.

Stattkino, Luzern: Sonntag, 26.9., 16.00, in Anwesenheit von Regisseur Rolf Lang.

Die Kompilation zum internationalen Festival für Animationsfilm vereint jene Filme, die von den Fachjurys ausgezeichnet oder vom Festivalpublikum zu Lieblingsfilmen erkoren wurden.

Bourbaki, Luzern.

«Die junge Generation verändert die Welt» – französischer Dokumentarfilm über junge Aktivisten.

Bourbaki, Luzern: Mittwoch, 29.9., 12.15.

Filmwissenschafter Oswald Iten zum «Frauenbild der James-Bond-Filme von 1962 bis 2015» anlässlich der Weltpremiere von «No Time to Die» um 21 Uhr Schweizer Zeit in der Royal Albert Hall in London. Nur eine Viertelstunde später ist Schweizer Premiere am Zurich Film Festival (ausverkauft), und am 30.9. läuft der neue Bond offiziell in den Schweizer Kinos an.

Seehof, Zug: Dienstag, 28.9., 20.15.

Mit dieser Geschichte über ein adoptiertes Mädchen, das plötzlich seine leibliche Mutter trifft und dadurch eine neue Seite an sich entdeckt, startet das «Cinedolcevita» in die neue Saison.

Stattkino, Luzern: Dienstag, 28.9., 14.00.

Der Städter Ugyen wird in die abgelegenste Schule der Welt zwangsversetzt, nach Lunana, im Himalaja. Im Rahmen der Reihe «Im Gotthard um die Welt».

Gotthard, Zug: Freitag, 24.9., 17.45.

«Notturno» sucht nach Normalität im kriegsversehrten Nahen Osten.

Gianfranco Rosi («Fuocoammare») beobachtet in seinem mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm, wie der Alltag in den Grenzgebieten von Syrien, Irak, Kurdistan und Libanon aussieht.

Stattkino, Luzern; Pathé, Ebikon.

Dokumentarfilm der schweizerisch-kosovarischen Filmemacherin Dea Gjinovci. Lesen Sie dazu am Samstag den Tipp in der «Schweiz am Wochenende».

Stattkino, Luzern.

Mehr dazu lesen Sie am Samstag in der «Schweiz am Wochenende».

Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern; Maxx, Emmen­brücke; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Gotthard, Zug.

Der Episodenfilm des iranischen Filmemachers Mohammad Rasoulof handelt meisterhaft von potenziellen und tatsächlichen Vollstreckern der Todesstrafe und wird im Rahmen der Reihe «Im Gotthard um die Welt» nochmals gezeigt. Entweder man gehorcht oder man weigert sich. Viel dazwischen gibt es für den gewöhnlichen Iraner nicht.

Gotthard, Zug: Montag, 27.9., 20.15.

Dokumentarfilm des Luzerner Fotografen und Filmemachers Fabian Biasio. Besprechung siehe Dienstag, 21.9.

Bourbaki, Luzern; Kino Engelberg.

Das PinkPanorama feiert nicht nur den queeren Film, sondern auch den Austausch und das Zusammenkommen. Da sich dies letztes Jahr pandemiebedingt schwierig gestaltete, wich das Festival heuer erstmals ins Treibhaus aus. Das Stattkino Luzern, der langjährige Austragungsort des PinkPanorama, lässt es sich aber nicht nehmen, seinerseits schwule, lesbische und Transgender-Filme auf der Kinoleinwand zu zeigen. An diesem und am nächsten Wochenende sind neun neue Filme im Angebot, neben der Reprise von Wong Kar-Wais Klassiker «Happy Together».

Queer Cinema: 24./25.9. und 1./2.10., Stattkino, Luzern; www.stattkino.ch.