Programm Beat Bieri porträtiert Schwiegervater Anton Egloff und ein Krimiklassiker: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Dokumentarfilme, Romantikkomödien, Krimi und Bollywood: Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 10. Februar anlaufen.

«Oh», eine Dokumentation der Werke Anton Egloffs und mehr. Bild: Christian Hartmann

«Der Luzerner Künstler Anton Egloff hat sich sein ganzes Leben lang mit Raum auseinandergesetzt. Als Leiter der Abteilung Freie Kunst an der ehemaligen Schule für Gestaltung Luzern hat er vielen Kunstschaffenden wertvolle Impulse gegeben, Haltungen beeinflusst und mit eigener Kunst Massstäbe gesetzt. Sein skulpturales Schaffen hat sich über viele Jahrzehnte ins Raumgedächtnis graviert und strahlt weit über die Zentralschweiz hinaus.» Derart würdigte Pirmin Bossart letztes Jahr den 88-Jährigen in dieser Zeitung. Nun zeigt das Stattkino den 70-Minuten-Film des Luzerners Beat Bieri einem interessierten Publikum. «Eigentlich war der Film als privates Projekt gedacht, damals vor über zehn Jahren, als ich damit begann», so Bieri. «Eine Dokumentation der Werke meines Schwiegervaters, ergänzt mit beiläufigen, erläuternden Gesprächen.» Mit Pia Fries, Roman Signer und Christian Hartmann; Musik: Hans-Peter Pfammatter und Christian Hartmann.

Stattkino, Luzern: Sa 17.00 (ausverkauft); Sa, 19. Februar, 16.00.

Bollywood-Komödie.

Bourbaki, Luzern: So 10.30.

Bourbaki, Luzern; Moderne, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Stünde nicht Megastar Jennifer Lopez im Mittelpunkt, die Handlung der Romantikkomödie wäre wohl kaum der Rede wert: Lopez spielt Kat Valdez, eine Popdiva mit einem schillernden Leben. Gemeinsam mit Newcomer Bastian führt sie eine der meistbeobachteten Promi-Beziehungen der Welt, Hitsingle «Marry Me» («Heirate mich») inklusive. Da liegt der Plan nahe, die Traumhochzeit vor einem Millionenpublikum zu feiern – doch dann kommt alles anders. Mit «Marry Me» bringt Lopez einen Kommentar auf den eigenen Status als Superstar zusammen mit dem Rollentyp, mit dem sie in «Wedding Planner» oder «Manhattan Love Story» die grössten Erfolge feierte: als charmante Hauptfigur in romantischen Komödien. (dpa)

Capitol, Luzern; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

«Ein Festtag» war eine der schönsten Leseerfahrungen des Jahres 2017. Graham Swift betrat damit kein Neuland – er schildert die Beziehung zwischen einem Dienstmädchen und einem Spross aus begütertem Haus. Aber er beschreibt die Ereignisse aus ihrer Sicht und ganz besonders diesen einen Tag im Jahr 1924, an dem Jane Paul in dessen Haus besucht – ein Tag, der tragisch endet, aber auch ungekannte Freiheit bringt. Jahrzehnte später blickt Jane als Schriftstellerin darauf zurück. Die Verfilmung von Eva Husson ist, wie der Kurzroman, unglaublich sinnlich, mit einer Kamera, die sich ihre Bilder aussucht. «Nie zuvor hatte sie einem Mann beim Ankleiden zugesehen», heisst es bei Swift. Es ist eine von vielen Szenen, die Husson kongenial umsetzt. So elegant wie bei Swift gelingt die Verschränkung von Gegenwart und Vergangenheit jedoch nicht. (reg)

Bourbaki, Luzern; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Gotthard, Zug.

Bourbaki, Luzern: Di 20.30 (Anime Night).

Drama von Mano Khalil.

Gotthard, Zug: Mo 20.00.

Der Basler Filmemacher macht sich in seinem neuen Dokumentarfilm auf die Suche nach Menschen, die wie er am 8. Juni 1964 geboren sind, verteilt über den Erdball jedoch völlig unterschiedliche Leben führen.

Stattkino, Luzern: Mi, 16. Februar, 19.00 Vorpremiere in Anwesenheit des Regisseurs; Kino Engelberg.

Eine queere Coming-of-Age-Geschichte aus Australiens Independent-Filmszene. Im Rahmen des «Unfrisiert»-Festivals im Kleintheater zum Thema «Sex sells».

Stattkino, Luzern: Fr 17.00.

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino).