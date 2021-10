Programm Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Roadmovies und Jagd-Dokumentationen – welche Filme am Donnerstag, 21. Oktober, in den Zentralschweizer Kinos anlaufen.

«Wie berauscht komme ich aus dem Kino am Freitagabend. Euphorisch. Ich gehe zu Fuss zu meiner Verabredung, durch die Altstadt, vorbei am «Barbatti». Ein Mann steht am Restaurantfenster mit einem Kleinkind auf dem Arm. Ich schaue zurück und winke. Das Kind lacht und winkt auch. In diesen Zustand versetzt hat mich «The Story Of My Wife». Ich kann gar nicht recht sagen, wieso. Es ist mehr als eine Literaturverfilmung. Es ist ein literarischer Film. Wie ein Roman lässt er einen gedanklich abschweifen, und doch verliert man den Faden nicht. Man verliert sich in den Bildern und in den Figuren. Lassen Sie sich von den 169 Minuten Spieldauer nicht abschrecken. An der Kasse hatten sie eine Pause angekündigt. Sie haben sie vergessen. Zum Glück.» (reg)«The Story Of My Wife» läuft im Kino Bourbaki, Luzern.

Für Kritiker ist der Anspruch der Fortsetzung so klein wie der Anzug, in dem das Chef-Baby steckt; von herziger Animation, lustigen Witzen und einer starken Familienbotschaft sprechen Fans.

Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Wir berichten nächste Woche über den neuen Film der Luzerner Filmemacherin Alice Schmid («Die Kinder vom Napf», «Das Mädchen vom Änziloch»).

Bourbaki, Luzern: Dienstag, 26. Oktober, 18.00, in Anwesenheit der Regisseurin Alice Schmid.

Der neue Film von Sönke Wortmann («Der Vorname») im Rahmen von «Frauenkino».

Cinéboxx, Einsiedeln: Dienstag, 26. Oktober, 18.30.

Clint Eastwood bringt den in Mexiko misshandelten Sohn eines Texaners zurück zu dessen Vater. Ein Roadmovie, in dem der mittlerweile 91-jährige Eastwood nebenher Rodeo reitet und seine Fäuste schwingt. Ein Film, den man als etwas merkwürdig, stur und plump bezeichnen muss, um es ebenso mild auszudrücken, wie es der deutlich gealterte Eastwood in seinen letzten Filmen geworden ist. (dfu)

Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz.

Der neue Film von Céline Sciamma («Portrait de la jeune fille en feu»).

Bourbaki, Luzern: Mittwoch, 27. Oktober, 12.15, Lunch-Kino (täglich ab 4.11.).

Der neue Film von Wes Anderson.

Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern.

Tom Hardy als Antiheld aus dem Hause Marvel und Michelle Williams als seine Verlobte waren recht spassig, das Original insgesamt ziemlich laut und chaotisch. Die Fortsetzung finden jetzt nicht mehr nur Fans seines ersten Alleingangs gut, weil sie mehr auf die Karte Humor setzt.

Capitol, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Der Dokumentarfilm des Bündner Regisseurs und Naturfilmers Mario Theus fordert auf zur Debatte – und zum Nachdenken über die Widersprüche unseres Fleischkonsums. Der Nidwaldner Andreas Käslin ist einer der drei Protagonisten. «Meiner Meinung nach kann man die Jagd schon erlernen, aber der richtige Jäger, der hat es einfach in sich», sagt er. Käslin hat das Kulturhandwerk Jagd von seinem Vater gelernt und lebt mit seiner Familie auf einem Bauernhof.

Bourbaki, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans.

Über den neuen Film von Michael Steiner berichteten wir am 24. September anlässlich seiner Premiere am Zurich Film Festival.

Montag, 25. Oktober, in Anwesenheit von Regisseur Michael Steiner sowie Cast und Crew: 20.00, Bourbaki, Luzern; 19.30, Seehof, Zug.