Sex, Drugs & Rock'n'Roll «Ich nutze, was ich habe»: Sind junge Frauen, die mit Stars schlafen, immer Opfer? In den 60er-Jahren standen Groupies für den Ausbruch aus patriarchalen Strukturen. Eine kleine Kulturgeschichte der Groupies anlässlich der Affäre um Rammstein.

Exklusiv für Abonnenten

Für den Zutritt in den Backstagebereich, nutzen Frauen ihre Reize – und gehen ein Risiko ein. Getty

Die Kontroversen um die deutsche Band Rammstein haben ein Thema auf die Tagesordnung gebracht, um das es in den letzten Jahren ruhig geworden war: Groupies. Der in den 1960er-Jahren popularisierte Begriff für junge Frauen, die – meist erotische – Abenteuer mit Musikern suchen, sei «ein bisschen in die Jahre gekommen» und habe «einiges an Glamour verloren», sagte die Kulturwissenschafterin Sonja Eismann kürzlich in einem Interview.

Ob der Umgang des Rammstein-Sängers Till Lindemann mit jungen Frauen moralisch, rechtlich oder in beiderlei Hinsicht missbräuchlicher Art ist, wird derzeit in einer medienöffentlichen Auseinandersetzung zwischen Betroffenen, der Band, Anwälten, Politikern, Influencern und Journalisten (hoffentlich) geklärt. Flankierend lohnt ein Blick auf allgemeine Tendenzen im Musikbetrieb, insbesondere was Rockmusik betrifft: Was hat sich verändert im Vergleich zwischen heute und der Groupie-Kultur der 1960er-, 70er- und 80er-Jahre, wie sie etwa der Film «Almost Famous» (2000) thematisiert oder die 2000 gegründete Glam-Band Steel Panther auf betont bescheuerte Weise zitiert?

Nicht nur werden Groupies derzeit eher mit bestimmten Formen des ­Hip-Hops als mit Rock assoziiert. Der Rock-, Hardrock- und Metal-Betrieb westlicher Länder ist auch weitestgehend professionalisiert und standardisiert. Seine Wildwest-Phase ist vorbei. Damit sind Räume für Willkür und Missbrauch zwar nicht verschwunden, aber kleiner geworden. Liest man etwa im Buch «Wacken – Das perfekte Paral­leluniversum» (2022) über das weltweit bekannteste Metal-Festival, das Wacken Open Air, so entsteht nachgerade der Eindruck, ein Achtsamkeits- und Inklusions-Seminar zu besuchen.

Durch die Allgegenwart mobiler Kameras und sozialer Medien werden Skandale zudem schneller sichtbar – wenn wir heute den Eindruck haben, es finde immer mehr Missbrauch statt, so liegt dies auch daran, dass vieles publik wird, was früher im Verborgenen geblieben wäre. Darüber hinaus ist die Sensibilität für missbräuchliches Verhalten gewachsen und so manches, was früher als «Kavaliersdelikt» gegolten hätte, justiziabel geworden.

Ob Marilyn Manson, R. Kelly oder nun Till Lindemann – mutmassliche oder bewiesene Übergriffe männlicher Stars werden öffentlich in der Breite kritisiert und haben auch Folgen. Siehe Harvey Weinstein. Das zeugt davon, dass sich die viel kritisierten «Strukturen» substanziell geändert haben. Dort, wo Machos wirklich das Sagen haben, können sie dafür sorgen, dass ­Kritik an ihnen gar nicht erst laut wird. Siehe Russland.

Kann man gleichzeitig Feministin und Groupie sein?

Neben Büchern wie «I’m with the band. Confessions of a Groupie» (1987) von Pamela Desbarres, in denen das eigene Groupie-Sein weitestgehend unkritisch gefeiert wird, stehen heute Bücher wie «Girl in a Band. A Memoir» (2015) von Kim Gordon (ex Sonic Youth), die sich kritisch mit den Geschlechterverhältnissen im Musikbetrieb auseinandersetzen. Die Rapperin Nicki Minaj dreht den Spiess gleich ganz um und fantasiert in ihrem Song «Barbie Dreams» (2018) über schmutzigen Sex mit berühmten Hip-Hop-Kollegen, als seien diese nichts als – nun ja, eben Groupies. Überdies ist der Groupie-Begriff erweitert worden. In ihrer Dissertation «Daughters of the revolution, mothers of the counterculture: rock and roll groupies in the 1960s and 70s» (2002) betont Kathryn Kerr Fenn, es habe auch männliche Groupies gegeben. Nur seien die weniger gut erforscht.

Ganz anders die weiblichen, deren aus konservativer Sicht skandalöses, weil transgressives Verhalten etwa im «Rolling Stone»-Magazin oft prominent figurierte. Das ist eine weitere Facette der ambivalenten Geschichte des Groupietums: Das Groupie-Sein konnte auch bedeuten, der repressiven Sexualmoral patriarchaler Familien zu entfliehen. Und viele Groupies sahen sich dabei eher als Musen denn als blosse Gespielinnen. Nur führte sie das oft vom sexistischen Regen in die misogyne Traufe. So überlagern sich in der ­Figur des Groupies Momente der Emanzipation und Momente der Ausbeutung. Freiheit ist immer ein Risiko.

Manche Rockbands aus der Groupie-Hochphase des letzten Jahrhunderts, etwa Motörhead, zeugen davon, dass damals nicht alles schwarz-weiss war. Einerseits pries der 2015 verstorbene Bandboss Lemmy Kilmister den schnellen Sex auf der Strasse und schwärmte vom Fleisch junger Frauen. Andererseits ermutigte er Frauen, ihren patriarchalen Familien Lebewohl zu sagen und aktiv ins Musikgeschäft einzusteigen.

Lemmy Kilmister von Motörhead hatte gute wie schlechte Seiten an sich. Oliver Menge

Motörhead förderten unter anderem die Band Girlschool und arbeiteten über Jahrzehnte hinweg mit vielen anderen Musikerinnen zusammen. Die feministische Punkmusikerin Julie Miess schrieb über Lemmy: «Lemmy war alles, was ich sein wollte. Stark, unabhängig, jenseits aller Bür­ger­lich­keit und allen Sicherheitsdenkens.» Mit dem Song «Lemmy I’m a Feminist» ihrer Band Half Girl setzte sie der kontroversen Rocklegende 2013 ein gewitztes Denkmal: «Lemmy, I’m a feminist, but I love you all the way / I love the way you dress and shave, and I love the way you play.»

Weibliche Vorbilder mit Mut und Eigensinn sind zentral

Auch die feministische Autorin Caitlin Moran sieht keinen Widerspruch zwischen Feminismus und Groupietum. Im Jahr 2020 stellte sie lapidar fest: «Wenn du mit jemandem aus einer Band Sex haben willst, kannst du mit jemandem aus einer Band Sex haben. Warum nicht?» Und Debbie Harry, die vom Groupie zum Popstar avancierte, meinte schon 1980 lakonisch:

«Ich nutze, was ich habe. Die Sache mit dem Sex war schon immer da und ich weiss, wie ich sie nutzen kann.»

Für Harry war es kein Problem, ein Sexsymbol zu sein. Ein Problem sei es, keine Kontrolle darüber zu haben. Anders als Marilyn Monroe sei sie eines nicht: ein Opfer.

Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten: Die Restbestände missbräuchlicher Verhältnisse gilt es, ohne Vorverurteilungen, zu bekämpfen. Die Fortschritte aber, die erzielt worden sind, gilt es zu feiern. Denn Fortschritte, die man nicht feiert, verwandeln sich in Rückschritte. Um Stereotype weiterhin zu durchbrechen, bedarf es zuvorderst eines: erfolgreicher weiblicher Vorbilder mit Mut und Eigensinn. Und von denen stehen im Rockbusiness erfreulicherweise immer mehr auf den Bühnen. Etwa die Feministin Alissa White-Gluz, die zur globalen Metal-Ikone aufgestiegen ist.

Oder die selbstbewusste, gewitzte und politisch inkorrekte Ruyter Suys von Nashville Pussy, eine der besten Rock-‹n›-Roll-Gitarristinnen dieses Planeten. Mit der Metal-Band Dick Delicious and the Tasty Testicles nahm sie einen vielsagenden Song auf: «Groupies Make the World Go Round.»