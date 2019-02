Rasanter und rührender Abschluss der Drachen-Trilogie

Dank der heroischen Taten von Häuptling Hicks und seinem Drachen Ohnezahn leben Wikinger und Drachen im Dorf Berk inzwischen friedlich zusammen. Das passt nicht allen. Als der Drachenjäger Grimmel das Dorf angreift, beschliesst Hicks, ein neues Zuhause für seinen Stamm zu finden: die geheime Welt der Drachen, nach der Hicks Vater einst erfolglos gesucht hat. Doch Grimmel hat einen heimtückischen Plan: eine Nachtfurie – sein Preisbesitz – soll Drachenanführer Ohnezahn bezirzen und in eine Falle locken.

Neben den Werken von Pixar gehört die «How to Train Your Dragon»-Reihe zu den besten Animationsfilmen, die Hollywood zu bieten hat. Auch der dritte und letzte Teil überzeugt mit atemberaubenden Bildern, rasanter ­Action und einer für dieses Genre überraschend gefühlvollen Story. Die Freundschaft zwischen dem schlacksigen Hicks, der auch als Häuptling noch mit Unsicherheiten ringt, und seinem Drachen Ohnezahn, der sein Herz erstmals jemand anderem öffnet, rührt, ohne in Kitsch abzudriften. Wer die ersten beiden Filme mochte, wird mit dem Abschluss der Trilogie zufrieden sein. (lor)

Hinweis

«How to Train Your Dragon: The Hidden World» Ab Donnerstag, 7.3. in den Kinos