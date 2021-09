Interview Jubiläum für Performance-Festival Giswil: Die Räume und ihre Möglichkeiten ausloten Am Sonntag erlebt International Performance Art Giswil seine 20. Durchführung. Co-Kuratorin Andrea Saemann blickt zurück und nach vorne.

Beispiel aus den letzten Jahren von Internationale Performance Art 2017 in Giswil: Performance «WirSindAlleHunde» von Fanny Futterknecht. Bild: Eliane Rutishauser

Andrea Saemann, Performance-Kunst lebt ja auch von Unvorhersehbarkeit. Doch in einer solchen agieren wir alle in der Corona-Zeit. Sind wir also alle Performer und Performerinnen?

Andrea Saemann: Nun ja, mir fehlt ein wenig der bewusste Akt in dieser Ausnahmesituation, die Freiwilligkeit. Eine Performance macht man aus Lust heraus. Aber ja, wir schärfen in Pandemiezeiten die Wahrnehmung des eigenen Körpers, auch in Bezug zu den anderen ringsum.

Wann beginnt denn die Kunst?

Wenn man eine Handlung als künstlerischen Akt begreift. Das hat viel mit Selbstdefinition zu tun. Kunst ist kein gebautes Haus. Man entwickelt einen Raumplan. Im Moment, in dem man die Schwelle überschreitet, startet die Aktion. Das ist meine klassische Vorstellung davon.

Performances finden heute öfter auch vor Grossbanken statt. Oder an klassischen Kunstorten und in modernen Theatern.

Präsentationsräume definieren das Agieren selber: Jeder Ort hat seine Regeln. Man kann sie einhalten, mit- oder umgestalten. Ich finde es interessant, mit einer Performance Möglichkeiten diese Räume auszuloten.

Was löst bei Ihnen die Turbinenhalle in Giswil aus?

Als ehemalige Volleyballerin dasselbe wie eine Turnhalle! Die Höhe und die Weite laden zur Bewegung ein. Und schon beim ersten Schritt merkt man, wie die Akustik reagiert. 2006 erlebte ich die Halle erstmals; die Performerin Dorothea Rust verkörperte pure Bewegungsfreude. 2010 fuhr Lee Wen mit dem Velo vor, um die Dimensionen bewusst zu machen.

Das Performance-Festival Giswil feiert dieses Jahr seine 20. Austragung und wurde 1998 erstmals durchgeführt. Wie hat sich die Kunst seither verändert?

Monika Günther und Ruedi Schill, die Gründer, liessen den internationalen Künstlern viel Spielraum. Sie wollten von ihnen gar nicht so viel wissen, einfach, dass sie kommen und es tun. Dieses Konzept zog ich 2014 als neue künstlerische Leiterin weiter. Dann wollte ich den einen und anderen Fokus zu setzen. Und das Festival mit den Giswilerinnen und Giswilern verbinden. So führte 2017 eine «Dorfpromenade» in Privathäuser hinein, wo Publikum, Performer, Einheimische aufeinandertrafen. 2018 lockte «Wanderlust» in die umgebende Landschaft, wo PerformerInnen aufwarteten. Die «Full Moon Edition» 2019 fand wiederum in der Halle statt.

Die Teilnehmerliste der Ausgabe 2021 ist lang. Wie kam diese zustande?

Wir konzentrierten uns wegen der Pandemie auf die Schweiz. Judith Huber, mit der ich das Festival kuratiere, fragte zusätzlich Zentralschweizer Künstlerinnen und Künstler an. Insgesamt nehmen gegen hundert Eingeladene teil. Sie treten solo, zu zweit oder in Gruppen auf.

Gibt es Auffälligkeiten?

Offenbar macht die Kunstform der Performance auch Jüngeren vermehrt Spass. Interessant ist, wie diese Generation Körperlichkeit mit Neuen Medien verbindet, verstärkt und laut auftritt. Früher dachte man, man müsse ganz leise sein, um eine Performance zu spüren.

8 Bilder 8 Bilder Pascal Grau in «Endorphine»: Performance mit Marienkäfern (1999). Bild: Melk Imboden

Welche Botschaften stehen derzeit im Raum?

Sicher das Klima und die Umwelt, aber auch die Rückkehr zu den Impulsen. Weil die allgemeine Ratlosigkeit gewaltig ist, muss man in die Leere gehen und dort Impulse herausfinden.

Waren Performances früher provokativer?

In den 70er Jahren, als etwa Jahrhundertkünstler Beuys auftrat, erschrak man schon ob der neuen Kunstform. Heute weiss das Publikum eher, wie sich verhalten. Derzeit geht es mehr um das Öffnen der Sinne.

Herrscht nicht eine gewisse Beliebigkeit im aktuellen Programm?

Ich bin eine grosse Freundin des Diversen. Mir gefällt es, Performances im Miteinander zu erleben. Ein Abend mit einer Soloposition kann interessant sein. Doch viele zu sehen, bietet die Möglichkeit, quer zu lesen, welche Themen andere beschäftigen. Und wir feiern ein Jubiläum. Ich sehe das Programm «Jubel & Girlanden» wie die Schnur, die alles zusammenfasst und ein Netzwerk bildet. Es geht jetzt nicht um Superhelden. Alle bekommen fünf Minuten Auftritt. Prononcieren oder provozieren können wir nächstes Jahr wieder.

Ein grosser Name fehlt auf der Liste der Auftretenden: Roman Signer, der Farbexplosionskünstler, der bei der ersten Ausgabe dabei war.

Wir lockten ihn mit damaligen Bildern. Aber er meinte, auch ein Künstler hätte mal Ferien. Dafür kommt Christoph Rütimann, der damals mit einem schwebenden Kaktus Musik machte. Les Reines Prochaines erscheinen zu Dritt mit einem Song. Judith Huber und ich machen eine Aktion am sechzig Meter langen Tisch. Ich liebe diese Momente einer Performance. Es ist wie ein Thriller, wo ich alles als Anwesenheit erlebe: die Personen, den Raum, die Situation, den Kontext, das Leben.

Hinweis

International Performance Art Giswil: Sonntag, 12. September 2021, 12 bis 21 Uhr 30. Vorverkauf und Infos, auch zu den Schutzmassnahmen: www.performanceart-giswil.ch