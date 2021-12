Rock Marc Storace startet Solo-Karriere und zeigt seine andere Seele Der Krokus-Sänger hat noch keine Lust auf den Ruhestand. Im Alter von stolzen 70 Jahren legt mit dem Album «Live and let live» ein abwechslungsreiches Debüt vor.

Marc Storace ist mit 70 noch prächtig bei Stimme. Zvg / zvg

«Simplify, simplify, simplify» lautete das Erfolgsrezept von Krokus. Fadengerade und schnörkellos musste die Musik des wichtigsten Schweizer Rockexports sein. Auch auf dem ersten Solo-Album von Marc Storace kracht es gehörig, rockt es heftig und deftig («Carry The Burden»). Der Leadsänger bleibt auch nach dem Abschiedskonzert von Krokus dem Rock treu. Doch die Solo-Karriere von Marc Storace ist nicht einfach die Fortsetzung von Krokus mit anderen Musikern wie den Gitarristen Cyrill Camenzind und JP von Dach sowie dem Schlagzeuger Massimo Buonanno.

Der Schweizer Ausnahmesänger hat auch eine andere Seele, die wir von der legendären Vorgängerband TEA aus den 70er-Jahren und anderen Projekten kennen. So schlagen seine rockenden Songs immer wieder Haken. Storace mischt Elemente des Classic Rock und des Progressiven in seine Songs. Wir finden folkige Anleihen («Paradise»), sogar eine Klavier-Ballade («Don’t Wanna Go») und als heisser Anspieltipp das bluesige «Time Waits For No One».

Weltklasse bleibt Weltklasse

Diese Mischung macht das Solo-Debüt abwechslungsreich, aber auch etwas heterogen. Herausragend ist und bliebt aber vor allem die Weltklasse-Stimme des 70-jährigen Sängers. Wie auch immer es mit Krokus weiter geht, Storace bleibt uns auf jeden Fall erhalten: «Ich will auf die Bühne und mein Musikerdasein bis ins Grab leben.» Stefan Künzli

STORACE: Live and let live.