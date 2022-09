Rock Superstar Ozzy Osbourne im Interview: «Bitte keine Rente, die Arbeit hält mich am Leben» Die Gesundheit spielt immer noch nicht so richtig mit, aber das Heavy-Metal-Urgestein Ozzy Osbourne lässt sich nicht unterkriegen. Der 73-Jährige hat ein vorzügliches neues Album aufgenommen: «Patient Number 9».

Der Engländer Ozzy Osbourne hat Sehnsucht nach Europa. Ross Halfin

Im Gespräch merkt man dem 73-jährigen Ozzy Osbourne sein Alter und seine angeschlagene Gesundheit an. Im Interview über Zoom (leider ohne Video) muss man ihm die Fragen manchmal zwei bis drei Mal entgegenbrüllen bis er sie endlich versteht. Doch immer wieder blitzt sein Schalk auf.

Wie läuft es, lieber Ozzy?

Gut, gut. Ich bin noch immer dabei, mich von meiner letzten Operation zu erholen. Das war doch eine ziemlich massive Sache. Es dauert, aber es wird so langsam besser. Ich muss Geduld haben.

Verlief die Operation zufriedenstellend?

Jau, die Operation war eine sehr gute Sache.

Es ging echt schnell mit Ihrem neuen Album «Patient Number 9». Hat es Sie selbst überrascht, wie kreativ Sie gewesen sind?

Ach, das hatte mit dieser bescheuerten Pandemie zu tun. Und mit meinem Nacken. Ich konnte wegen beidem nicht gross weg, und ich hatte auch nichts zu tun. Ich wollte aber was tun und hatte keine Lust, nur herumzusitzen. Dass ich dieses Album machen konnte, hat mich davon abgehalten, durchzudrehen und verrückt zu werden.

Wie gefällt dir «Patient Number 9» selbst?

Ich bin glücklich damit, wie es sich anhört und wie meine Stimme klingt. Andrew Watt, mein Produzent, hat das total toll hingekriegt. Ich muss zugeben, mit der ganzen modernen Technologie heutzutage bin ich komplett überfordert. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Aber das geht jetzt alles so viel schneller, wenn ich zuhause singe und meinen Teil zuliefere, als wenn alle zusammen im Studio sind.

Mögen Sie die neue Art des Aufnehmens? Über Computer und mit dem Hin- und Herschicken von Sounds?

Ja und nein. Diese Kids haben das drauf, für die ist das nichts Besonderes, so zu arbeiten. Immer, wenn sich eine neue Technologie durchsetzt, verschwindet jedoch wieder ein kleines Stücken mehr von der ursprünglichen Kunst des gemeinsamen Musizierens. Das muss man schon so sehen. Heute werden die Platten nicht mehr so gemacht, wie bei uns in den Siebzigern, das ist der Lauf der Zeit.

Was mochtest du damals besonders gern?

Wir haben Schicht für Schicht auf Band aufgenommen. Wir hatten 24 Spuren zur Verfügung. Jeder wusste, was er tun musste, und am Ende sass die ganze Nummer und passte. In der heutigen Zeit drückst du Knöpfe, nimmst auf, und wenn es nichts geworden ist, drückst du den nächsten Knopf. Nur weiss ich selbst nicht mehr, wo die Knöpfe sind. Aber dafür habe ich ja Andrew Watt, ein grossartiger Typ und phänomenaler Knöpfedrücker. Andrew und ich, die Chemie passt. Er weiss, was ein Song von Ozzy Osbourne braucht.

Wer ist denn eigentlich dieser «Patient Number 9»?

Die Geschichte rund um diesen Patienten ist fiktiv, wir haben uns das ausgedacht. Jedenfalls ist er ein Patient in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Faszinieren Sie psychiatrische Anstalten?

Naja, ich bin mal als Patient in einer gewesen. Dass es mich fasziniert hat, kann ich nicht sagen. Die Drähte in meinem Gehirn waren damals heiss gelaufen, die Psyche brauchte Ruhe und Abkühlung.

Das war, soweit ich weiss, 1982, am Ende Ihrer «Diary Of A Madman»-Solotournee, richtig?

Ja, das stimmt. Ich hatte aber auch schon in den frühen Siebzigern einen psychischen Zusammenbruch. Ich habe eine Zeit lang Medikamente genommen, so wurde es nach und nach wieder besser. Die Leute haben immer noch Schwierigkeiten damit, zu sagen, wenn sie psychische Probleme haben oder in einer psychiatrischen Anstalt waren. Dabei ist das verbreitet und überhaupt kein Grund, sich zu schämen. Besonders seit diesem Pandemieding. Ich kann mir echt vorstellen, wie es die Leute im Kopf kaputtgemacht hat, zwei Jahre in ihren Häusern eingesperrt gewesen zu sein. Der totale Horror. Aber ich habe meine Ziele erreicht.

Welches Ziel ist das nächste?

Auf Tournee zu gehen. Das würde ich unheimlich gerne. Sobald ich meine Gesundheit zurückhabe, werde ich loslegen und wieder live spielen.

Tun Sie gerade viel für Ihren Körper?

Ich habe einen persönlichen Trainer, der mit mir Physiotherapie macht. Jeden Tag! Also an fünf Tagen pro Woche. Und ich mache zusätzlich noch viele Übungen alleine. Das Coronavirus hatte ich auch, war nicht angenehm. Einen Tag war ich komplett am Arsch, wirklich komplett. Dann habe ich Pillen genommen, zwei am Morgen, zwei am Abend, und es wurde wieder besser. Glücklicherweise bin ich vollständig geimpft.

Im Song «Immortal» behaupten Sie, unsterblich zu sein. Das denken Sie aber nicht wirklich, oder etwa doch?

Nein, nein, nein. Ich weiss sehr gut, dass ich nicht unsterblich bin. Es gab mal Zeiten, da war ich mir ganz sicher, dass es niemals zu Ende gehen wird. Aber das tut es. Alles geht irgendwann einmal vorbei, auch mein Leben hier auf Erden.

Aber es kann gerne noch eine ganze Weile weitergehen. Queen Elizabeth ist 96. Wäre das so ein Ziel für Sie?

Ja! Oh Ja! Ich habe noch nicht genug. Aber ich nehme besser eine Stufe nach der anderen. Ich möchte noch ein Album mit Andrew machen. Ich denke, ich werde einfach weitermachen.

Also keine Rente.

Bitte nicht. Die Arbeit hält mich am Leben. Die Musik ist mein Lebenselixier? Ich flippe aus, wenn ich nichts zu tun habe. Was soll ich machen? Nur im Haus liegen und jammern? Nein, ich muss Songs schreiben und Platten machen. Ich arbeite einfach so viel, wie ich kann. Wenn ich erschöpft bin, mache ich eine Pause oder Feierabend. Ich quäle mich nicht. Im Gegenteil. Ich habe viel lieber etwas zu tun, als mürrisch zu sein und zu denken «Ich werde nie wieder laufen können» oder «Ich werde nie wieder eine Show spielen können». Ich meine, an dieser Platte zu arbeiten, war auch wie eine Therapie für mich. Ich denke lieber über tausend andere Dinge nach als über meine Gesundheit.

Sind Sie auch der Meinung, dass «Patient Nummer 9» ein kleines bisschen dunkler und härter geworden ist als Ihr 2020 erschienenes Album «Ordinary Man»?

Hmm, keine Ahnung. Ich habe einfach ein Album gemacht. Ohne solche Vorsätze. Ist voll in Ordnung für mich, wenn das so rüberkommt. Wir hatten kein Konzept, ein düsteres Album zu machen. Es kam halt so raus. Und auch, dass die Songs so schön lang sind, hat sich einfach so ergeben.

Erinnert Sie «Patient Number 9» vielleicht sogar an den frühen Ozzy, an die goldene Zeit von Black Sabbath?

Wir haben 2022. Daran kommen wir nicht vorbei. Und ich bin kein grosser Freund von Nostalgie. Aber hätte «Patient Number 9» auch ein geiles Sabbath-Album sei können? Ja, absolut. Gegen eine solche Behauptung von dir habe ich so rein gar keine Argumente (lacht).

Zakk Wylde spielt als Gitarrist wieder eine tragende Rolle und ist auf mehreren Stücken zu hören. Können Sie ein bisschen über eure Zusammenarbeit plaudern?

Mit Zakk ist es einfach. Wo auch immer ich auf der Welt gerade bin, ich muss nur bei Zakk anrufen, und er ist zur Stelle.

Zu wem sagen Sie «Du Arschloch» am Ende von «Mr. Darkness», auf dem Zakk ebenfalls spielt?

Wir albern nur ein bisschen rum. So reden wir halt. Bei uns wird niemand wirklich beleidigt, oder jeder (lacht). Ich schaffe es einfach nicht, die ganze Zeit immer total ernsthaft zu sein. Der Blödsinn gehört bei mir dazu. Der Humor ist superwichtiger Teil meiner ganzen Arbeit, die Selbstironie auch.

Mit Jeff Beck und Eric Clapton sind auch zwei ehemalige Yardbirds-Mitglieder mit von der Partie. Wie stehen Sie zu den Yardbirds?

Ich liebe die Yardbirds, schlicht und einfach. Der Name Jeff Beck fiel, als Andrew und ich über die Platte sprachen. Wir dachten, wäre es nicht total cool, Jeff Beck als Gitarristen zu gewinnen. Und mit Eric war es genauso, wir kennen uns ein bisschen, sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich sagte zu Andrew, er soll doch beide fragen, und wenn sie nicht wollen, dann eben nicht. Und wenn sie wollen, super. Er fragte, und beide sagten «Klar, super». Und ich so: Fuck, yeah, Jeff Beck und Eric Clapton sind dabei. Jeff Beck, Mann. Ich finde sein Solo auf «Patient Number 9» absolut umwerfend, der Kerl ist ein Genie.

Auch Tony Iommi von Black Sabbath ist dabei.

Ja. Tony hat mich toll unterstützt und stand mir in der schwierigen Zeit bei. Wir haben phantastische Songs zusammen gemacht, «No Escape From Now» zum Beispiel, eine echt mächtige Nummer.

Stimmt es, dass Sie versucht haben, auch Jimmy Page für Ihr Album zu gewinnen?

Ja, das ist wahr. Keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Ich hatte ihm geschrieben, aber da kam nichts zurück. Wahrscheinlich hatte er andere Sachen zu tun.

Und auch Taylor Hawkins, der verstorbene Schlagzeuger der Foo Fighters, ist mit von der Partie.

Taylors Beitrag bedeutet mir sehr viel. Es ist traurig. Nur wenige Wochen, bevor er starb, spielte er noch seinen Part für meine Platte ein.

Ozzy, Sie haben verkündet, dass Sie Ihr Haus verkaufen, Los Angeles verlassen und mit Ihrer Frau Sharon wieder zurück in Ihre Heimat nach England ziehen möchtest. Was ist der Grund?

Steuern! Hier in Kalifornien ist das richtig übel geworden, was man da inzwischen bezahlen muss, ist der Wahnsinn. Und ich habe auch ein bisschen Sehnsucht nach Europa. Immer, wenn ich in Europa auf Tournee war in den letzten Jahren, bin ich schon ziemlich platt gewesen. Also möchte ich jetzt gern in Europa mit den Konzerten anfangen. Um frischer zu sein. Meine Familie vermisse ich natürlich auch sehr, meine Schwestern und Brüder und ihre Kinder und Enkel. Wir sind ja ganz schön viele Blutsverwandte (lacht).

Sie haben vor kurzem das 40-jährige Hochzeitsjubiläum mit Sharon gefeiert. Hätten Sie gedacht, dass eure Ehe so lange hält?

Sharon und ich, wir sind ein Wunder. Vierzig Jahre! Wir haben wirklich allen gezeigt, dass es funktionieren kann. Die Wenigsten hätten das für möglich gehalten.

Die Osbournes bei der Verleihung der Oscars in den USA. Keystone

Was ist das Geheimnis eurer Beziehung?

Ich habe gelernt, in Deckung zu gehen.

Zum Schluss was Politisches, Ozzy. In Europa ist Krieg, Putin hat die Ukraine überfallen. Was denken Sie als Engländer Jahrgang 1948 über das, was gerade geschieht?

Das ist sehr, sehr traurig, was in der Ukraine passiert. Ich hatte geglaubt, wir wären weiter und klüger. Ich bin im Frieden aufgewachsen und habe nicht damit gerechnet, noch einmal Krieg zu erleben. Es ist doch verdammt noch Mal geisteskrank, so einen Krieg vom Zaun zu brechen.

Immerhin ist Boris Johnson weg. Sie haben ihn einen Clown genannt.

Boris ist einer der grössten Idioten, die mir je untergekommen sind. Ich kann es nicht glauben, dass er überhaupt Premierminister wurde. Der Typ war doch immer schon komplett nutzlos.

Letzte Frage, der Rock’n’Roll, wird er uns alle überleben?

Das möchte ich doch wirklich sehr hoffen!