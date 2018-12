Rückblick Kultur: Die Hosen rockten im Regen Campino und Co. lockten 50000 Zuschauer auf die Luzerner Allmend. Und sie überzeugten mit viel Punch. Michael Graber

Campino bei seinem Auftritt auf der Luzerner Allmend. (Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 25. August 2018))

Es war das Grossereignis des Zentralschweizer Kultursommers: Die Toten Hosen spielten am 25. August auf der Luzerner Allmend. Knapp 50000 kamen auf den Zirkusplatz. Die Stimmung war prächtig, das Wetter nicht so ganz. Pünktlich auf das Konzert der Düsseldorfer Rocker öffnete der Himmel seine Schleusen. Die Toten Hosen auf der gedeckten Bühne störte das herzlich wenig, sie spielten ein rockiges Set, mit viel Punch und natürlich all ihren Hits. Dank gehöriger Power sah man auch locker drüber hinweg, dass die Songs alle etwas ähnlich klingen. Das Publikum feierte seine Helden auf jeden Fall und trotzte dem Regen auch mit einigen Pyrofackeln. Eine solide Show boten auch die Vorbands wie die Donots und Feine Sahne Fischfilet.

Im Gegensatz zum zweitägigen «Allmend rockt» 2016 mit Bands wie Rammstein und Iron Maiden funktionierte bei der diesjährigen Ausgabe die Organisation ins­gesamt besser – mit einigen Abstrichen beim Einlass. Zu Bier und Wurst kam man, gerade am Nachmittag, noch problemlos in wenigen Sekunden. Allerdings war der Regen 2016 auch noch eine Spur heftiger und sorgte für noch etwas mehr Schlamm.

2019 stehen die Zeichen übrigens nicht auf Wiederholung: Bis jetzt hat kein Veranstalter ein Gesuch für ein grosses Konzert auf der Allmend gestellt.