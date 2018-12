Rückblick Kultur: Ein gutes Jahr für ­Hip-Hop-Fans Der eine war der Grösste, der andere ist der Grösste: Eminem und Kendrick Lamar. Diesen Sommer gaben sich die beiden US-Rapper ein Stelldichein in der Schweiz.

Der 46-jährige Rap-Superstar Eminem. (Bild: AP)

Mit einer spektakulären, bis zur letzten Sekunde getakteten Show begeisterte Eminem am Open Air Frauenfeld. Obwohl der Rapper aus Detroit in letzter Zeit wieder sehr produktiv war, gab er den Leuten das, was sie hören wollten: die alten Hits.

Der 31-jährige Kendrick Lamar zählt ebenfalls zu den grossen Rappern. (Bild: AP)

Ganz anders sieht es bei Kendrick Lamar aus. Mit «To Pimp a Butterfly» lieferte er 2015 ein grandioses Rap-Album ab. Mit «DAMN.» und dem Soundtrack zu «Black Panther» zementierte der Pulitzer-Preisträger seinen Status als neuer Rap-König. Und King Kendrick nahm sich seinen Platz am Zurich Open Air und beeindruckte mit einer wahnsinnigen Präsenz. (reg)