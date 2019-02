Samy Deluxe tritt am Blue Balls Festival auf Das Luzerner Blue Balls Festival bringt nun auch Hip Hop ins Programm: Der deutsche Rapper Samy Deluxe tritt mit einer «Unplugged»-Show auf.

In der deutschen Hip Hop-Szene eilt ihm sein Ruf weit voraus: Samy Deluxe, 41, hat in Deutschland schon über eine Million Tonträger verkauft. Am 25. Juli tritt der gebürtige Hamburger am Blue Balls Festival in Luzern auf.

Mit 14 Musikern wird Samy Deluxe Songs seines letztjährigen Live-Albums «SaMTV Unplugged» präsentieren, welches akustische Versionen seiner Hits im bekannten «MTV Unplugged»-Format beinhaltet.

Das Konzert im KKL Konzertsaal beginnt laut Festivalprogramm um 20 Uhr. Die günstigsten Tickets kosten auf dem Verkaufsportal Starticket.ch 76.90 Franken. Das Festival findet vom 19. bis 27. Juli rund ums Luzerner Seebecken statt. (pd/sre)