Heidi Maria Glössner als Tante Lisi und der Heimkehrer Eugen (Dominique Jann) in «Lost in Paradise». Frenetic

Da eine verlassene Bushaltestelle im ländlichen Tschechien, der Busfahrplan ist zerfleddert, kein Mensch weit und breit, ein Kleintransport tuckert vorbei, tschechische Folkloremusik, ein Bus mag nicht kommen. Dort das betulich beschauliche Bern, eine Putzmaschine kehrt den Münsterplatz, Ländlermusik, asiatische Touristen posieren für Schnappschüsse.

Zwischen solchen Schauplätzen bewegt sich Eugen (Dominique Jann), der als Sohn eines Emigranten in Prag seiner Leidenschaft nachgeht: Musik, Nachtleben, Bier und Frauen. Sein von ihm aufgebauter Musikklub liegt bald schon in Scherben, eine Lampe geht in Flammen auf. «Endlich Feuer!» meint ein Feuerwehrmann in sarkastischem Ton.

Ein Schlitzohr sucht Geldquellen in der Schweiz

Geld für die Renovation muss also her und so kehrt Eugen zurück in die Schweiz zu seiner wohlsituierten Familie und mischt sich unter Gartenparties, Vernissagen und Junggesellinnen-Abschiede.

Man trägt hier Lacoste, trinkt Prosecco oder Härteres, der Rasen ist gemäht, die Frauen sind Helikoptermütter, tragen Perlohrringe und Sex ist maximal in anzüglichen Sprüchen von latent sexistischen Onkeln präsent, die ihren Frauen nicht viel mehr zu bieten haben als dass es «läuft in der Firma» oder genügend Salär für die Hypothek des Einfamilienhäuschens reinkommt.

Unter ihnen Eugens Vater, der sich nach seiner Emigration vor dem Hintergrund der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 in der Schweiz hochgearbeitet hat, sich notorisch in nostalgischen Heldengeschichten verliert und seinem Sohn als Zahnarzt höchstens zugutehalten kann, dass dieser Zahnseide benutzt. Keinen Rappen kriege er von ihm für dieses «brotlose Gewerbe.»

Ebenfalls wenig hilfreich ist die leicht verschrobene Tante Lisi (toll besetzt: Heidi Maria Glössner), die ihr Erbe lieber in ein Waisenheim für Katzen investiert.

Mehr absurde Wendungen hätten dem Film gut getan

«Lost in Paradise» ist trotz manch skurrilen Einfällen (ein Krokodil mit Zahnproblemen sei verraten), witzigen Szenen mit trockenen Dialogen und wohl komponierten unaufgeregten Kameraeinstellungen ein recht konventioneller Film – mit klassischer Erzähldramaturgie, obligaten Rückblenden sowie etwas überstrapazierten Brand-Metaphern und Schweiz-Abklatsch.

Spätestens als dann Vater und Sohn auch noch Fondue essen müssen und Eugen seinen Kater auf einer Kuhwiese auskuriert, fragt man sich: Muss das sein? Und wenn ja, warum dann, fürs konsequent schiefe Bild, nicht etwa auf einer Kuh drauf?

Es sei natürlich vieles überzeichnet und stilisiert, meint Fiona Ziegler, die in Prag an der renommierten Filmschule FAMU studierte. Sie habe kein rein realistisches Bild zeichnen wollen, sondern bewusst mit Vorurteilen gearbeitet. Gerade die Distanz zur Schweiz habe ihr erlaubt, mit den Vorstellungen von aussen auf unser Land zu arbeiten. Ziegler greift zum Bier und sagt:

«Und das Fondue, das ist eben auch eine wunderbare filmische Möglichkeit, eine Szene zu inszenieren»

Über diese Klischees kann man herzhaft lachen

Das mit dem Bier übrigens, stimme schon: Tschechen und Tschechinnen trinken immer überall Bier, manche Vorurteile würden sich eben doch bestätigen.

Mit dem Film erhofft sie sich vor allem, dass man über diese Klischees lachen kann und nicht alles ganz so ernst nimmt. Und das Happy End, in dem dann, natürlich ironisiert, ein krasses Auto (es ist das sprechende Auto K.I.T.T aus der 1980er-TV-Serie «Knight Rider») Türen und das Herz einer Frau öffnet? Sie wolle die Leute mit einer gewissen Leichtigkeit aus dem Kino entlassen, meint Ziegler:

«Filme sollen etwas Hoffnung in sich tragen.»

Man hätte dem Film etwas mehr an absurden Wendungen und Wagnis in der Form gewünscht, der Hauptfigur ein paar Ecken und Kanten mehr. Doch wenn man bedenkt, dass lange Erstlinge häufig unter dem Gegenteil leiden, nämlich der Verzettelung in Nebensträngen und der verzweifelten Suche nach einem guten Schluss, dann ist «Lost in Paradise» ein fast schon reifes Werk.

Insgesamt also ein absolut sehenswerter Film mit vielen liebevollen Details. Und wenn Vratislav Brabenec, mitverantwortlich für die von Václav Havel erwirkte Charta77 und Mitglied der Kultband «Plastic People oft the universe» himself, dauertrinkend in Eugens Club auftaucht und sagt: «So trocken wie ein Frosch bin ich», dann ist das nicht nur zum Lachen, sondern grosses Kino.