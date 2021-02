Schweizer Konzertsäle

Dank Corona wird der Probesaal zum Konzertsaal

Es wird geblasen, gezupft, geschlagen und diskutiert, dass es eine Freude ist. Ein Rundgang im Orchesterhaus in Kriens lässt erkennen, wie das Luzerner Sinfonieorchester dort auflebt. Doch das Prunkstück des Hauses, der Orchestersaal, wurde im Dezember eine Ersatzspielstätte für das coronabedingt geschlossene KKL. Schnell war klar, dass man nicht bloss einen Probesaal gebaut hatte, sondern einen prächtigen Konzertsaal. Der Saal könnte ab 2022 auch für das Lucerne Festival eine Option werden.

Auch das Basler Musik- und Kulturzentrum Don Bosco wurde schneller als erwartet sowohl für das Kammerorchester als auch für die Sinfonietta Basel zum Konzertsaal. Das wird auch nach der Pandemie so bleiben.



Lieber im eigenen Saal spielen, als sich anderswo teuer einmieten

Kaum jemand wird in diesen Monaten grosse Konzertsäle mieten, sofern sie denn überhaupt offen sind, um 150 Besucher einzulassen. Das Luzerner Sinfonieorchester nutzt seinen Orchestersaal schon kommende Woche für sein nächstes Sinfoniekonzert-Streaming. Das Don Bosco ist vom 4. bis 7. März Zentrum des «Basel Composition Competition», aufspielen werden das Kammerorchester, die Sinfonietta und das Sinfonieorchester Basel.



Auch das Zürcher Kammerorchester (ZKO) besann sich in der Coronakrise auf sein Probehaus. Musste das Kleinorchester in der Vergangenheit in der Tonhalle beziehungsweise in der Tonhalle Maag schauen, welche Daten es neben Platzhirsch Tonhalle-Orchester erhielt, könnte man nun, wo kein oder kaum Publikum erlaubt ist, im ZKO-Haus draussen im Seefeld drauflos spielen. Nach einem herbstlichen Eifer ist man nun jedoch still geworden.

Zürcher Schreckensszenario: Tonhalle renoviert – und zu



Ist im Herbst 2021 die Pandemie zurückgebunden und die Tonhalle renoviert, werden in Zürich alle wieder am See spielen. Zu fragen, was passiert, wenn dann die dritte Welle erst am Abflauen ist, wenn die Tonhalle gar nicht wiedereröffnet wird, ist in Zürich verboten. Wird es sich rächen, dass man die Ausweichspielstätte Tonhalle Maag vor die Hunde gehen liess? Kurios, aber nicht auszuschliessen: Das Tonhalle-Orchester könnte beim ZKO auf der Matte stehen. Beim Don Bosco in Basel hat jedenfalls das Basler Sinfonieorchester bereits angeklopft. (bez)