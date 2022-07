Schweizer Literatur Arno Camenisch ist halt doch kein Hemingway Der Schweizer Bestsellerautor schreibt mal nicht übers Bündner Tavanasa, sondern im neuen Roman «Die Welt» von einem jungen Weltenbummler - und landet in egozentrischer Trivialität.

Eigentlich ein begnadeter Erzähler: Der Schweizer Schriftsteller Arno Camenisch. Bild: Mathias Frei

Als hätte dieser hochbegabte Autor geahnt, dass die Literaturkritik sein neues Buch verreissen wird: Arno Camenischs Ich-Erzähler steht im Januar auf seiner Terrasse, erinnert sich an seine früheren Reisen, schaut auf den See und woran denkt er da? An Santiago, den 84jährigen, traurig-tapferen Fischer aus Ernest Hemingways Jahrhunderterzählung «Der alte Mann und das Meer», dem Haie seinen grössten Fang auf dem Weg an Land wegfressen. Dass Hemingway mit den Haien eigentlich böse Literaturkritiker gemeint habe, klebt seit Jahrzehnten an der Rezeption.

Indem Camenisch mit diesem Vergleich einsteigt, setzt er eine pathetische Fallhöhe, von der sein Roman auf den folgenden 130 Seiten eigentlich nur eine Richtung einnehmen kann: Absturz. So kommt es denn auch - und der Autor muss es geahnt haben. Sprachlich lieb- und fantasielos reiht er seine Reisen in die Welt, seine kurze Rückkehr nach Chur und zu seiner Mutter aneinander. Wobei es ihm immer nur um seine eigene Stimmung geht, seine Lust, neue Sprachen zu lernen und um zahllose, kurze, folgenlose Liebeleien.

Man sehnt sich nach Camenischs skurrilen Überlebenskünstlern aus Tavanasa

Dieses Ich, Ich, Ich - es gibt leider viel zu wenig her. Die Selbstspiegelung erschöpft sich in Floskeln wie: Dass man dem Instinkt folgen soll, jede Rückkehr zu einer abgeschlossenen Liebe ein Fehler ist und dass man erst zu sich selbst findet, wenn man ziellos an einem australischen Strand rumhängt. Bringt er wenigstens ein paar interessante Anekdoten von seinen Reisen mit? Kaum. Wenn man über die südamerikanische Jugend lesen muss: «Der Fussball war für viele der einzige Weg aus der Armut», ist das einfach überflüssigste, trivialste Landeskunde.

Und man sehnt sich nach den skurrilen, geplagten, tiefsinnig-schwarzhumorigen Überlebenskünstlern, die Camenisch in den Kurzromanen seiner fabelhaften Comédie humaine aus dem Bündner Dorf Tavanasa so liebevoll zum Erzählen und Schweigen, zum Lamentieren und Trauern gebracht hat. Dort war das Erzählen lebensnotwendig, «Die Welt» hingegen ist wie ein verstotterter Dia-Abend.

Bitte nicht auch noch eine Fortsetzung!

Vielleicht hat man den Autor zu oft gefragt, ob er nicht mal seine Erfahrungen ausserhalb Tavanasas literarisch gestalten möge. Aber offenbar ist für Camenisch dieser Kindheits- und Jugendraum besser geeignet für einen existenziellen Ton und für die Fabulierlust als dieses im Jugendslang («Ich wollte diese Welt, ich wollte da raus und sie mir reinziehen») nacherzählte Rumhängen auf mehreren Kontinenten.

Das Roman-Ich gleicht dem realen Camenisch ja aufs Haar. Von Chur über die Zigarettli und die Liebe zu Autos bis zum Lehrerjob in Spanien hat man in Interviews lesen können. Für Fans mag das nett sein, für Sprachverliebte ist dieses Buch voller Redundanzen und Floskeln eine Qual. In Tavanasa hat Camenisch uns das Menschsein geöffnet, aus der Welt bringt er bloss egozentrische Trivialität nach Hause. Bitte nicht auch noch eine Fortsetzung!