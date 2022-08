Schweizer Literatur Ursula Fricker fühlt mal Linksextremen, mal Sektierern auf den Zahn: Auch mit ihrem Roman «Gesund genug» ist sie topaktuell Die Figuren in den Romanen der gebürtigen Schaffhauserin, die seit vielen Jahren in der Nähe von Berlin lebt, wollen das Gute und landen im Extrem. Im neuen, tagebuchartigen Roman «Gesund genug» erzählt eine junge Frau vom sektenähnlichen Familienleben und von ihrem Ausbruch.

In Schaffhausen aufgewachsen lebt Ursula Fricker seit vielen Jahren in der Nähe von Berlin. Bild: Susanne Schleyer / www.autorenarchiv.de

Bei dieser Schweizer Schriftstellerin denkt man sofort: Da fühlt jemand unserer Gegenwart mit jedem neuen Roman den Puls. Was Ursula Fricker uns Leser spüren lässt, ist aber kein Ruhepuls 80. Es ist das nervöse Herzrasen ihrer Figuren. Diese sind zornig, voller unerfüllter Sehnsucht, mit versteckten Lebenslügen – und vor allem ständig in Gefahr, in Extreme zu fallen.

Sie suchen, wie im 2016 erschienenen Roman «Lügen von gestern und heute», in linksradikalem Idealismus die Erlösung aus bürgerlicher Beengung. Oder sie verkriechen sich, wie in Frickers neuem Roman «Gesund genug», in esoterischem Sektierertum.

Fricker erzählt von der Tragik der Radikalisierung

Auf ihren Schreibimpuls angesprochen sagte Ursula Fricker 2016 in einem Interview mit Radio SRF: «Ich arbeite mich an gewissen Totalitarismen des Denkens ab.» Das könnten Ideen, Ideologien, Religionen sein. Und sie ergänzte:

«Wenn sich jemand festlegen will, dann regt das meinen Widerspruch an.»

Das beschreibt sehr gut, was eine wichtige Qualität ihrer Romane ausmacht: Der tragische Zwiespalt in der Radikalisierung. Es ist die Sehnsucht von Frickers Romanfiguren nach dem Guten, das sie ins Falsche führt, weil sie sich ihre Lebenslügen nicht eingestehen wollen. Sie wollen das Richtige erzwingen und landen in Gewalt und Verbitterung. Eine topaktuelle Thematik, nimmt doch die intolerante, verbissene Überhöhung eigener Glaubenssätze nicht nur in den sozialen Medien skurrile bis beängstigende Ausmasse an.

Ursula Fricker: Gesund genug. Roman. Atlantis Verlag, 235 Seiten. Zvg / Aargauer Zeitung

Ein Familientyrann und Gesundheitsfanatiker, der sogar Gipfeli verbietet

Allerdings sind Ursula Frickers Romane keineswegs düstere Dystopien, sondern fein und differenziert beobachtete Milieuromane mitten aus unserer Zeit. Einzelnen Figuren gelingt mit einer melancholischen Hoffnung und einer Spur Versöhnung sogar ein Ausweg aus der seelischen und sozialen Verknöcherung.

Wenn Fricker in «Gesund genug» die sich von der Familie lösende Tochter Hanne am Sterbebett des Familientyrannen über dessen selbstherrliches Sektierertum berichten lässt, dann lacht man über satirisch anmutende Anekdoten.Zugegeben, ein bitteres Lachen. Denn die Gattin muss kuschen und ihn mit «Liebevatteli» besänftigen, wenn er wieder mal in seinem Gesundheits- und Ernährungswahn den Kindern jedes Vergnügen verbietet.

Für ihn war alles Gift: Schinken und Weissbrot, Schokolade, Gipfeli, Sonntagsbraten, Spaghetti, weisser Reis, Kaffe, Kuchen, Alkohol und Tabak sowieso. Und leider auch die Luft. Alle Welt wolle ihn vergiften und wer krank werde, war sein unbarmherziger Spruch «Selber schuld, geschieht dir recht.»

«Hast du wirklich geglaubt, nur vollwertige Kost ergebe vollwertige Menschen?»

Die Vaterfigur wirkt in ihrem Extremismus phasenweise schon fast wie eine Karikatur. Nun aber liegt dieser Tyrann selbst mit Krebs im Endstadium im Wohnzimmer, weil er einer naturheilenden Scharlatanin vertraut hatte. «Nichts an ihm war noch zum Fürchten», denkt die Tochter, sieht detailliert den Verfall des väterlichen Körpers vor sich, und notiert: «Ja, ich freute mich auf seinen Tod.» Mit feinem Zynismus sagt sie dem Vater: «Sag, hast du wirklich geglaubt, nur vollwertige Kost ergebe vollwertige Menschen?», und man erschrickt ob der damit angedeuteten historischen Parallele zwischen der Naziideologie des wertvollen Lebens und dem modernen Sektierertum.

Dass in Ursula Frickers Romanen eine sehr deutsche Ader fliesst, kommt wohl auch daher, dass die gebürtige Schaffhauserin seit vielen Jahren in der Nähe von Berlin lebt. Das war auch im Vorgängerroman «Lügen von gestern und heute» erkennbar, der in einem besetzten Haus spielt, in welchem Linksautonome Flüchtlinge verstecken.

Der Tagebuchstil passt zur intensiven Selbstbefragung

Aber auch in jeder Familienhölle steckt wohl ein Keim der Sehnsucht nach Harmonie und Versöhnung. Dass Ursula Fricker eine solche Annäherung gegen das Ende hin mit ein paar fürsorglichen Momenten versieht, macht diesen Roman bei aller drastischen Schilderung der väterlichen Grobheiten und Zerwürfnisse fast schon sanftmütig. Kitschig wird dieses Buch aber nicht. Der Roman ist kunstvoll aus Fragmenten aufgebaut.

Erinnerungen an die Kindheit, Hannes Aufbruch ins von der IRA terrorisierte London, später ihr sehr freies Leben im Nachwende-Berlin und die Szenen am Sterbebett des Vaters verzahnen sich anekdotenreich zu einer intensiven Selbstbefragung der Tochter. Dass der Roman sprachlich nüchtern daherkommt, ist dem tagebuchartigen Text angemessen. Und die Mischung aus Milieuroman im sektenähnlichen Familienghetto und Entwicklungsroman einer jungen Ausbrecherin macht aus «Gesund genug» einen stilbewussten Gegenwartsroman.