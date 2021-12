Schweizer Musik Als der Blues die Schweiz erreichte: Die Pioniere erinnern sich Der Autor und Musiker Dinu Logoz hat mit der Band Freeway 75 die erste Schweizer Bluesplatte aufgenommen. Im Buch «Schweizer Blues Pioniere» erzählt er seine persönliche Geschichte des Blues in der Schweiz und würdigt Chris Lange, den ersten Bluesmusiker der Schweiz.

Chris Lange, der erste Bluesmusiker der Schweiz zu Hause in Zürich Leimbach. Severin Bigler/Zürich, 4.9.21

An der Wende zum 20. Jahrhundert im Süden der USA entstanden, ist Blues die Ursuppe von allem, von Jazz, Rock und überhaupt der grossen Familie der internationalen Popmusik. In Europa ist der Blues aber mit grosser Verspätung angekommen. Als einstige Musik von Schwarzen für Schwarze, wurde Blues auf dieser Seite des Atlantiks erst nach dem Zweiten Weltkrieg wahrgenommen. Notabene als Teil des Jazz. In der Schweiz hat der Blues sogar erst in den frühen 60er-Jahren richtig Fuss gefasst. Wer waren die ersten Schweizer Bluesmusiker? Und wie hat sich der Blues in der Schweiz entwickelt? Diesen Fragen ist der Otelfinger Autor und Musiker Dinu Logoz in seinem Buch «Schweizer Blues Pioniere» nachgegangen.

1974: Das erste Schweizer Bluesalbum «Boozed»

Der 70-jährige Logoz zeichnet diese Entwicklung nicht aus der Sicht eines Musikhistorikers nach, sondern als Zeitzeuge aus seiner «Froschperspektive», wie er sie selbst bezeichnet. An der Blues-Harp und der Gitarre hat er Anfang der 1970er-Jahre mit der Band Freeway 75 für Aufsehen gesorgt. Dinu Logoz schreibt dazu:

«Als Bluesband waren wir damals in der Schweiz ziemlich allein auf weiter Flur und damit praktisch konkurrenzlos»

Die aargauisch-zürcherische Band mit Sänger Goofy Egloff, die in Wettingen ihr Probelokal hatte, war bei Phonogram unter Vertrag, hatte ein professionelles Management, TV-Auftritte und bis zur Auflösung 1978 viele und gut besuchte Konzerte. Vor allem aber nahm sie 1974 als erste Schweizer Bluesband überhaupt ein Album auf: «Boozed».

7" Vinyl-EP von Freeway 75 mit den Songs " I'm a King Bee" und "Sunset" Severin Bigler / KUL

Blues wurde in der Schweiz schon vorher gespielt. Vor allem der britische, elektrisch verstärkte Rhythm and Blues von John Mayall, Alexis Korner, den Yardbirds und den Rolling Stones hatte Schweizer Musiker wie Dany Rühle, Chicken Fischer und Walti Anselmo sowie Bands wie The Baracudas mit Chris Lange und dem Sänger Oliver Tobias, Onion Gook mit Urban Gwerder, Robert Weideli und Jelly Pastorini sowie die Marrow Blues Band mit den Gebrüdern Dani und Balz Burckhardt inspiriert. 1967 und 1968 wurden sogar zwei Ausgaben des Schweizer Rhythm and Blues Festivals durchgeführt. Doch mitten in der heissen Beat-Ära hatten diese Bands und Musiker einen schweren Stand. Studioaufnahmen gab es noch keine.

Treffen der Schweizer Blues-Pioniere

«Schweizer Blues Pioniere» ist Logoz’ Geschichte des Blues in der Schweiz. Und doch viel mehr, denn im Laufe seiner Karriere ist Logoz, der 2019 mit dem Swiss Blues Award ausgezeichnet wurde, mehr oder weniger allen begegnet oder hat mit fast jedem irgendwann gespielt. So treffen wir auf den langjährigen Weggefährten, den Gitarristen Rolf LL Lüthi, den kürzlich verstorbenen Basler Bluesmusiker Cla Nett, den Berner Bluesmann George Steinmann, den Blues-Harper Wale Baumgartner, den Boogie-Virtuosen und TV-Moderatoren Ray Fein, die Sängerinnen Christina Jaccard und Yvonne Moore und viele andere aus der Schweizer Musikszene.

Wir treffen vor allem auch den Zürcher Gitarristen und Blues-Pionier Chris Lange, der Anfang der 1960er-Jahre mit dem amerikanischen Sänger und Pianisten Champion Jack Dupree unterwegs war und als einer der ersten Bluesmusiker in Europa gilt. In einem Gastbeitrag beschreibt Lange im Buch jene abenteuerliche Pionierzeit mit Dupree und als Höhepunkt die schier unglaubliche Entstehungsgeschichte der ersten Bluesproduktion in der Schweiz. Sie wurde im reformierten Kirchgemeindehaus von Zürich-Leimbach aufgenommen und 1961 unter dem Namen «The Women Blues of Champion Jack Dupree» beim renommierten US-Label Folkways veröffentlicht. Notabene ohne Angaben des Aufnahmeortes und der Schweizer Begleitmusiker.

Zürich-Leimbach: Wo alles begann

Der unverwüstliche Champion Jack Dupree taucht auch bei Logoz und seinen Freeway 75 wieder auf. Zusammen gehen sie auf Tour. Doch weit wichtiger war auch hier der Beitrag, den Chris Lange auf dem ersten Schweizer Bluesalbum als Berater und Gastmusiker spielte. Überhaupt: Seine Bedeutung für die Entwicklung des Blues in der Schweiz kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im nächsten Jahr wird der ebenso bescheidene wie unscheinbare Pionier 80 Jahre alt. Er ist geistig und körperlich fit und lebt mit seinen Gitarren und Platten, seinen Büchern und Erinnerungen immer noch in Zürich-Leimbach. Dort, wo er geboren ist und alles begann. Als der Blues die Schweiz erreichte.

Buch: Dinu Logoz: Schweizer Blues Pioniere. (bestellen über: d.logoz@bluewin.ch). CDs: The Women Blues of Champion Jack Dupree (1961 mit Chris Lange. Freeway 75: Boozed (1974). Live: Acoustic Blues Brothers, 28.1., 19 Uhr: Extrazug ab Zürich HB. Blues-Rundfahrt mit Dinner; «Schweizer Rock Pioniere» mit Dinu Logoz/Rolf Schlup, 4.3. Alte Kirche Würenlos.