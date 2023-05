Schweizer Musikpreise Jazz-Trompeter Erik Truffaz gewinnt den Grand Prix Musik Das Bundesamt für Kultur (BAK) zeichnet zum zehnten Mal Musikschaffende mit den Schweizer Musikpreisen aus. Darunter sind Jazzsängerin Lucia Cadotsch, Rapper Pronto und der Verein Helvetiarockt.

Der französisch-schweizerische Jazztrompeter Erik Truffaz. Bild: Michel Canonica

Mit dem Trompeter Erik Truffaz würdigt das BAK einen Grenzgänger, einen «verbindender Künstler, reisenden Trompeter und spazierenden Humanisten». Der 1960 in Chêne-Bougeries in der Nähe von Genf geborene französisch-schweizerische Doppelbürger verschiebt Grenzen und verbindet Genres wie Jazz, Hip-Hop, Pop und Electronica. Den grossen internationalen Durchbruch schaffte er 1999 mit seinem Album «Bending New Corners», das auf dem legendären amerikanischen Label Blue Note erschien. Truffaz hat einen eigenen, luftigen und lyrischen Ton entwickelt, der an Miles Davis erinnert. Seit Jahren spielt er Hörner aus dem Blasmusik-Atelier von Thomas Inderbinen in Buchs AG.

Trotz seines internationalen Erfolgs hat er den Kontakt zur Schweizer und vor allem der Westschweizer Jazzszene nie verloren und fördert immer wieder aufstrebende Musikerinnen und Musiker. «Bei seinen musikalischen Erforschungen nimmt er den Nachwuchs der Schweizer Musikszene mit», schreibt die Jury, «er teilt, lässt Platz und ermöglicht unerwartete Begegnungen in den Universen jenseits der Genregrenzen. Er selbst ist der rote Faden seiner Reisetagebücher aus Nord und Süd, Ost und West. Er strahlt weit und ist gerne gemeinsam anderswo».

Video: Youtube

Regelmässig in den Charts in Frankreich und der Schweiz

Er bewegt sich am Puls der Zeit und ist vielleicht gerade deshalb so erfolgreich. Seine Alben platzieren sich seit Jahren regelmässig in den französischen Charts und seit 2012 findet man sie auch in der Schweizer Album-Hitparade. Zuletzt auch «Rollin’» (Platz 39), auf dem er sich von Soundtracks aus Filmklassikern inspirieren liess. Im Sommer startet er ein neues Abenteuer. Am Festival Alpentöne wird man Truffaz am Alphorn erleben können. Der Schweizer Grand Prix Musik ist mit 100’000 Franken dotiert.

Die Jury würdigt die Entdeckungslust und die Diversität, die Suchenden und Wagenden, die Fördernden und Engagierten. Mit einem Schweizer Musikpreis (40’000 Franken) wird unter anderen auch die in Berlin lebende Schweizer Jazzsängerin Lucia Cadotsch geehrt. Mit ihrem Trio Speak Low gewann sie den Echo Jazz in Deutschland. Gerade noch trat sie mit ihrem Live-Orchester LIUN + The Science Fiction Band am europäischen Jazztreffen jazzahead! in Bremen auf. Ende Mai erscheint das Debüt ihres neuen Quartetts AKI beim Label des amerikanischen Meister-Gitarristen Kurt Rosenwinkel mit Gastauftritten von Rosenwinkel.

Video: Youtube

Die weiteren Preisträger und Preisträgerinnen sind Carlo Balmelli, der Botschafter der Schweizer Blasmusik, der facettenreiche Musiker Mario Batkovic, das Ensemble Nikel, Erneuerer der Kammermusik, Sonja Moonear, prägend in der Schweizer Clubkultur, die klassische Komponistin Katharina Rosenberger sowie die Stimmenkünstlerin Saadet Türköz.

Wichtiges Zeichen für die Gleichstellung

Bemerkenswert sind in diesem Jahr die Spezialpreis für Musik. Die mit 25’000 Franken dotierten Preise gehen an den Solothurner Rapper Pronto sowie an Helvetiarockt gehen. Mit seinem Nuschel-Mundart-Rap hat Pronto vor allem international für Aufsehen gesorgt und trifft mit seiner Sprache den Nerv eines jugendlichen Publikums. Helvietiarockt wird für das unermüdliche Engagement für Gleichstellung und Sichtbarkeit von Frauen, inter, non-binären, trans und agenden Menschen in Pop, Rock und Jazz geehrt. Es ist ein wichtiges Zeichen.