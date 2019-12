Sachbuch: Chris von Rohr auf Platz 1 Mit seinem Buch «Himmel, Hölle, Rock ‘n’ Roll» hat von Rohr die Top-Platzierung der Schweizer Sachbuch-Charts erreicht.

Der Rocker Chris von Rohr erreicht mit seinem Buch Platz 1. Stefan Künzli

Chris von Rohr hat mit seinem Buch «Himmel, Hölle, Rock ‘n’ Roll» Platz 1 der Schweizer Sachbuch-Charts erreicht. «No 1 Platzierungen im Musikgeschäft sind mir ja nicht fremd, aber das hier hat mich echt umgehauen», sagt Chris von Rohr auf Anfrage.

«Einen Song schreibe ich in einem Tag, dieses Buch kostete mich 2300 Stunden meines Lebens und darum ist diese Wertschätzung der Leserschaft so wertvoll für mich. Ich will mit diesem Buch allen Menschen Mut machen, die einen Traum verfolgen und vielleicht gerade schwierige Zeiten durchlaufen. Irgendwann geht immer eine Türe auf. Das Leben hält die wundersamsten Überraschungen für uns bereit», lässt sich Chris von Rohr zitieren.