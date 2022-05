Theater Schweizer Theatertreffen: Ein roter Teppich für die Bühnenkunst, und Spot an auf Martin Zimmermann Dieses Mal international und endlich wieder analog: Das 9. Schweizer Theatertreffen macht Chur und das benachbarte Liechtenstein noch bis zum Wochenende zu Rummelplätzen der Kreativen.

Martin Zimmermann steht im Fokus des diesjährigen Schweizer Theatertreffens. Ralph Ribi

Alles hat gestimmt, an diesem Abend in Chur, auf den die hiesige Theaterwelt seit zwei Jahren gewartet hat: Die Sonne schien für die Kunst, der Theaterplatz war angefüllt von Randstein zu Randstein, und sogar so etwas wie eine internationale Medienmeute liess sich blicken - , die Eröffnung des Schweizer Theatertreffens am Mittwoch war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Man tanzte bis weit nach Mitternacht.

Festlich ist die Eröffnung immer, doch am Mittwoch war dafür ein gewichtiger Grund. Zum ersten Mal wird grenzüberschreitend gefeiert und gespielt, diskutiert und Netzwerke neu geknüpft: In der Schweiz im Theater Chur und der Postremise Chur, sowie im Partnertheater in Liechtenstein, im kleinen aber feinen Theater am Kirchplatz.

Gratulation vom Bundesamt für Kultur

Nach einem Jahr coronabedingter Pause ist das Publikum, sind Fachleute und die Künstlerinnen und Künstler auf Theater-Entzug und nehmen die sechs eingeladenen Stücke aus allen vier Landesteilen erwartungsvoll auf. Nicht nur aber auch, weil das künstlerische Programm zum ersten Mal in Personalunion kuratiert wurde. Der diesjährige neunte Jahrgang verantwortet eine der vielen klugen Schweizer Dramaturginnen, die national und auch international tätig sind: Julie Paucker.

Cornelia Rosiny vom Bundesamt für Kultur gratulierte, und Martin Zimmermann, Preisträger des Grand Prix Darstellende Künste zeigte als Höhepunkt seine neuste Arbeit aus Akrobatik, Tanz und Theater, «Dance Macabre». Der Totentanz wurde seit der Uraufführung am Theaterspektakel in Zürich letzten Sommer überarbeitet und amüsierte das Publikum hörbar.

Ausschnitt aus dem Preisträgerstück «Dance Macabre» von Martin Zimmermann Bild: Schweizer Theatertreffen

Zum Hammerstück des Choreografen und Performers passt das dicke Buch, das ihm zu Ehren mit einer Vernissage gefeiert wurde. Die Publikation ist üppig, und der Journalist Hannes Hug verwickelt im Hauptteil den Preisträger in ein Gespräch, wie man es aus seiner Sendung «Musik für einen Gast» kennt. Man wird diesen ersten Band der Reihe «Mimos- Schweizer Jahrbuch Darstellende Künste» inskünftig in jeder ernst zu nehmende Theaterbibliothek wiederfinden. Dafür mitbesorgt war auch der Verleger Harald Müller von «Theater der Zeit» höchstpersönlich. Angereist aus Berlin, in leuchtendgelbem T-Shirt unübersehbar am Buchstand, rührte er für das ehrenwerte Opus die Trommel.

Auf der Geisterbahn mit Mr. Skeleton

Martin Zimmermann in Buchform, auf der Bühne und im Kino, man ehrt ihn in Chur auf allen Kanälen. In einem Kubus auf dem Theaterplatz etwa kann man sich ganz in sein fantastisch-elementares Universum fallen lassen. «The Adventures of Mr. Skeleton» besteht aus zehn seiner Kurzfilme, in welchen Zimmermanns Alter Ego, der Tod, Anleitungen zum Leben gibt. Entstanden sind die poltisch-satirischen Aperçus gemeinsam mit dem bildenden Künstler Augustin Rebetez.

Und hat es je ein derart üppiges Rahmenprogramm gegeben wie in diesem Jahr? Theatertreffen nämlich ist, wenn Theater über den Tellerrand blickt. Im Rahmen des Nebenprogramms soll der Festvortrag des Historikers René Schlott am Samstag dafür ein Beispiel sein. Er stellt eine entscheidende Frage in den Raum: Wie steht es um die Folgen des Lockdowns, von Home-Office und Zertifikatspflicht für die physischsten aller Künste, das Theater? Wie immer die Antwort ausfallen wird. Die Eröffnung am Mittwoch war ein überzeugender Beweis dafür, dass die Macht der Begegnung nicht zu brechen ist.