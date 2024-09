Serie «Elternzeit» Chris von Rohrs Mutter motivierte den Rocker: «Meine Mutter sagte mir oft: ‹Gross denken, Sohn!›» In der Serie «Elternzeit» verrät Rockmusiker Chris von Rohr, warum seine Mutter Margrit den Titel «Queen von Solothurn» trug, welches ihr Lieblings-Beatles-Song war und weshalb sie dem Englischlehrer ihres Sohnes die Leviten las.

Exklusiv für Abonnenten

Margrit von Rohr als junge Frau. privat

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihre Mutter?

Es gibt da zwei. Welche die erste ist, weiss ich nicht mehr. In einer bereitet sie liebevoll Tee zu und trällert eine Melodie. In der anderen war ich krank irgendwo in den Bergen. Sie schlief für einmal in meinem Zimmer, tröstete mich. Ich konnte einfach nicht einschlafen, und so lancierte sie spontan einen Frucht-Wettbewerb. Am Schluss einigten wir uns beide auf den Pfirsich als unsere Lieblingsfrucht. Eine schöne Erinnerung.

Was konnte Ihre Mutter besser als Ihr Vater?

Ich möchte meinen Vater keineswegs abwerten. Er hatte grosse Qualitäten. Sie war organisierter, hielt den ganzen Haushalt zusammen und gehörte der Berufs- und Geschäftsfrauen-Vereinigung an, die jeden Monat eine Versammlung hatte und sich um die Emanzipation der Frau im Geschäftsleben kümmerte – das war in den 60ern auch dringend nötig. Dazu war sie musisch veranlagt, hatte einen guten Geschmack, konnte sehr gut kochen und war immer da, wenn wir Kinder sie brauchten. Wahrlich schon fast eine «Wonderwoman». Sie hatte eine gewisse Gelassenheit, brillanten Humor und einen guten Instinkt. Man nannte sie auch die «Queen von Solothurn». Ich bedaure sehr, dass meine Tochter und meine jetzige Partnerin sie nicht mehr kennen lernen durften.

Welchen Satz haben Sie von Ihrer Mutter oft gehört?

Lass dich nicht in die Niederungen der Neider, Schlechtredner und Pessimisten runterziehen. Das bringt dich nicht weiter. Gross denken, Sohn! Sie sagte das nicht einfach nur, sondern lebte es auch vor.

Welchen Satz hätten Sie von Ihrer Mutter gern gehört?

Ich liebe dich, mein Sohn, aber das war damals einfach nicht in. Sie zeigte es mir auf ihre Art, und dafür war ich dankbar.

Was hat Sie Ihre Mutter gelehrt über das Leben?

Sprachen lernen und dranbleiben ist alles. Du darfst hinfallen, aber musst wieder aufstehen. Es geht immer irgendwie weiter. Ihr positives Denken, ihr Selbstbewusstsein waren ansteckend. Ich wäre nüchtern betrachtet wohl nicht der, der ich bin, ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihren Glauben an mich.

Was über die Liebe?

Sie entflammte meine Liebe zur Gestaltung, zu den Blumen und die Liebe zum Detail. Das war wichtig für mich. Über die Liebe an sich war dann wohl eher ich ihr Lehrer (lacht). Ich hatte ja auch ein viel grösseres Übungsfeld als Musiker. Der «All You Need Is Love»-Hippie-Zeitgeist erlaubte mir ein viel vertiefteres Studium der Herz- und Fleischwissenschaften, als es ihr in den eher rigiden und strengen Jahren möglich war.

Über Geld?

Auch viele kleine Kartoffeln geben eine Rösti. Zudem vermittelte sie mir, dass es nicht schaden würde, die Börse etwas zu studieren. Aber ihr war voll klar, dass mein Glück nie vom Geld abhing. Trotzdem war ich froh um ihre Tipps.

Mutter und Sohn zvg Margrit von Rohr wurde am 25. September 1923 in Solothurn geboren. Ihr Vater führte ein Kleidergeschäft vor Ort. Sie gründete nach der Matura und Hotellerie-Erfahrungen in Brüssel mit ihrem Mann die Ambassador Treuhand in Solothurn. Chris von Rohr wurde 1951 geboren und wuchs mit einem Bruder auf. 1975 gründete er die Rockband Krokus, verkaufte als Musiker und Produzent 16 Millionen Tonträger, ist Ehrenbürger von Memphis, Tennessee. Sein Ausdruck «Meh Dräck» wurde zum Wort des Jahres 2004, und er schrieb mehrere BuchBestseller. Seine Mutter Margrit von Rohr starb am 30. Juni 2006. (red)

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, die Sie nie wollten?

Mir fällt echt nichts ein, ausser vielleicht geduldiger zuhören. Das war nicht ihre Stärke. Auch ich arbeite heute noch daran.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, für die Sie dankbar sind?

Neugier und diese vorwärtstreibende, positive Kraft, die nicht gebrochen werden kann – egal, was kommt. Plus das Arrangieren und Pflanzen von Blumen. Ihr immer präsenter Humor war ansteckend. Ich glaube, ich hörte sie in all den Jahren nur einmal jammern, was mir heute, bei all den Herausforderungen, die sie meistern musste, fast übermenschlich erscheint.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrer Mutter?

Da gab’s viele, aber als sie meinem Englischlehrer und der ganzen Schule die Leviten las, weil die mich wegen zu langer Haare (etwa so lang wie Roger Federer heute) vom gesamten Unterricht suspendierten. Da lief sie zu Hochform auf. Das war schon beeindruckend. Für die Schule war ich danach gestorben – zum Glück.

Hat das Verhalten Ihrer Mutter Sie motiviert, selber Vater zu werden?

Nicht unbedingt. Sie machte keinen Hehl daraus, dass Elternsein ein äusserst anspruchsvoller Job sei, und ich sah das ja auch. So zögerte ich sehr lange mit diesem Schritt, zum Glück für das Kind. Kinder, für die ich keine Zeit gehabt hätte, wegen all meiner Aktivitäten, wären leidende Kinder gewesen. Das wollte ich nicht. Zum Glück erlaubte mir die Schicksalsgöttin Fortuna, ein später Vater zu werden.

Margrit von Rohr als junge Frau und mit ihrem Sohn Chris am Muttertag 2005. privat

Womit haben Sie Ihre Mutter am meisten enttäuscht?

Ich denke, als ich ihr eröffnete, dass ich mit 18 ab sofort in der Kommune Himbeer leben würde und nur noch auf Musik setzte, war das schon hart für sie. Zähmung missglückt. Aber es war umgekehrt auch nicht erfreulich gewesen, ohne Mutterbrust aufgezogen (Nestlé-Pulver war gerade voll im Trend) und mit 14 Jahren in ein fernes Internat verfrachtet zu werden. Später konnten wir beide zum Glück darüber lachen und fanden, alles sei doch gut gekommen.

Wie haben Sie Ihre Mutter verändert?

Ich habe sie Beatles- und Krokus-süchtig gemacht. Auch von Hermann Hesse blieb was bei ihr hängen. Unvergessen, als sie mir sagte, sie habe eben das neue Beatles-Lied «Lady Madonna» am Radio gehört, das Paul McCartney als Hommage an die Frau komponierte. Eine Hammernummer, die wir gemeinsam abfeierten.

Welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrer Mutter?

Ein silberner Brieföffner, eine schöne Nachttischlampe und das alte Brotbrett, auf dem ich jeden Tag mein Brot schneide.

Was hätten Sie Ihre Mutter noch fragen wollen?

Wie geht’s da oben? Siehst du, was du für ein tolles Grosskind, eine tolle Frau und einen schönen Garten ich habe? Nicht schlecht für den Schulversager, der dir so viele Probleme gemacht hat, oder?