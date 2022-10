Paavo Järvi wurde am 30. Dezember 1962 in Tallinn, damals Estnische Sozialistische Sowjetrepublik, heute Estland geboren. Sein Vater ist der berühmte Dirigent Neeme Järvi, der mit Liilia verheiratet ist. Das Paar lebt heute in den USA. Seine Geschwister Kristjan Järvi (*1972) und Maarika Järvi (* 1964) sind ebenfalls Musiker. Paavo Järvi hat zwei Töchter von seiner Ex-Frau Tatiana Berman. Sein Studium (Schlagzeug und Dirigieren) begann er in Tallinn. Järvi spielte zu jener Zeit Schlagzeug in Erkki-Sven Tüürs kammermusikalischem Rockensemble In Spe, diese Formation entwickelte sich zu Beginn der 1980er Jahre zu einer der beliebtesten Rockgruppen in Estland. 1980 reiste Järvi mit der gesamten Familie in die USA aus. Dort setzte er seine Ausbildung am Curtis Institute und am Los Angeles Philharmonic Institute bei Leonard Bernstein fort. Heute ist er Chefdirigent des NHK Symphony Orchestra, seit 2019/2020 Chefdirigenten und künstlerischen Leiter des Tonhalle-Orchesters Zürich, mit dem er zurzeit einen Bruckner-Zyklus erarbeitet. Legendär wurde seine Einspielung der neun Sinfonien Ludwig van Beethovens mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Im estnischen Pärnu leitet er im Sommer ein Klassikfestival. (bez)