Serie «Unterwegs mit . . .» «Ich finde, der Literaturclub müsste wie ein guter Fernsehfilm sein: Mit starken Konflikten, aber auch mit viel Liebe!» Für die Literatur stellen sich Laura de Weck und Jennifer Khakshouri, die neuen Moderatorinnen des SRF-Literaturclub, ab September in den Wind. Auf dem Zürichsee reden die Beiden über mediale Stürme im Wasserglas - und über ihre Hoffnung auf lustvolle Debatten.

Jennifer Khakshouri (links), Audiojournalistin und Laura de Weck, Autorin und Regiseurin: Die neune Literatur-Hoffnung von SRF. Valentin Hehli

Wir befinden uns auf dem Zürichsee und unternehmen eine kleine Rundfahrt. Am Horizon ist ein Gewitter im Anzug, der See schlägt um sich. Auch beruflich wagen sich im September mit dem Literaturclub auf ungesicherten Grund. Mit welcher Erwartung und Hoffnung?

Jennifer Khakshouri (JK): Ich war lange beim Radio DRS und später SRF und habe als Audiojournalistin noch nie vor der Kamera gearbeitet, das stimmt. Die letzten sechs Jahre war ich selbstständig und habe Podcasts gemacht. Wenn der Sturm kommt, freue ich mich, er bringt Abkühlung. Für Dich, Laura, sind die Kameras nichts Neues, oder?

Laura de Weck (LdW): Neu ist, dass ich als Schauspielerin und Autorin nicht Dialoge schreibe oder spiele, jetzt muss ich einen Dialog führen. Und da hoffe ich, dass ich die Stürme, die im Diskurs entstehen werden, lustvoll glätten werde.

Wie stellen Sie sich ein Gewitterszenario für den Literaturclub vor?

LdW: Ich würde mir wünschen, dass der Streit ohne Verhärtungen ausgetragen wird. Ich finde, der Literaturclub müsste wie ein guter Fernsehfilm sein: Mit starken Konflikten, aber auch mit viel Liebe!

JK: Wir müssen in der Runde nicht gleicher Meinung sein, aber wir müssen über die Differenzen und Spannungen reden können. Ich freue mich immer über Leseerfahrung einer Person, die ganz anders ist als meine eigene Leseerfahrung. Das macht die Debatte mehrdimensional und reicher.

LdW: Jennifer, was bedeutet Dir denn Literatur in Deinem Alltag?

JK: Die Literatur ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, beruflich wie privat. Ich lese meistens zwei oder drei Bücher parallel. Ich lese, um in Welten zu tauchen, oder in Leben Anderer. Ich liebe es, etwas zu erfahren, Dinge, die vielleicht weit weg sind von mir.

Auch für Sie, Laura de Weck, ist Lesen ein erfrischender Sprung ins kalte Wasser?

LdW: Im Gegenteil, es ist ein Sprung ins warme Wasser! Persönlich bedeutet Lesen für mich auch ganz viel Trost. Manchmal spürt man im Leben eine diffuse Unsicherheit und dann entdeckt man in einem Buch, dass jemand dieses Gefühl in Sprache umsetzen kann. Grosse Literatur kann Dinge formulieren, die wir sonst schwer einordnen können.

Kennen Sie aus Ihrem Berufsleben auch den Tauchgang und das Kentern?

LdW: Ich bin einmal gekentert, in der Zeit als ich am Schauspielhaus Hamburg war. Ich habe zu viel gleichzeitig gemacht: im Ensemble gespielt, in den Probepausen und in der Nacht meine Theaterstücke geschrieben. Daneben wollte ich auch jung sein und Party machen. Bis ich zusammengebrochen bin. Das war der Punkt, an dem ich mich entscheiden musste, was ich wirklich machen will. Ich bin dann den Weg der Sprache gegangen und nicht des Spiels.

JK: Bei mir gab oder gibt es immer wieder kleinere schwierige Manöver, also, wenn ich zum Beispiel früher beim Radio, während einer Moderation eine Panne hatte. Oder auch mal bei einer Lesung, wenn ein Gespräch nicht in Gang kommt. Das letzte Mal war das an einem Literaturfestival. Mein Gast war eine Autorin, die tolle Bücher schreibt, doch ihr war nicht wohl auf der Bühne. Das tat mir so leid, ich hatte den Eindruck, sie muss das mitmachen, obwohl sie nicht will, und ich bin diejenigie, die sie dazu zwingt, vor Publikum zu sprechen. Später habe ich mir Vorwürfe gemacht, darauf nicht gefasst zu sein.

LdW: Heute verdienen ja Autoren und Autorinnen mit Büchern deutlich weniger als mit dem Auftritt. Deshalb sind Lesungen willkommen, auch wenn man ungern auftritt. In der Musik ist es genauso.

JK: Interessanterweise waren die Rückmeldungen des Publikums auf dieses Gespräch sehr gut. Das Publikum ist ja da, um die Autorin, den Autor kennenzulernen: Wer ist das, der oder die so ein wunderbares Buch geschrieben hat? Für mich als Moderatorin war das Erlebnis unangenehm, ich wollte ja, dass sie sich wohlfühlt und wir über ihre Texte reden können. Vielleicht ist das der falsche Ansatz (lacht).

«Muss Literatur immer tief sein?» Laura de Weck (vorne) und Jennifer Khakshouri , die Literaturclub-Moderatorinnen an der Anlegestelle des Zürcher Limmatschiffes. Video: Daniele Muscionico

Wir schippern jetzt auf der Limmat, am Ufer drängeln sich Hunderte von Menschen. Eine Veranstaltung oder eine Versammlung zu Ihren Ehren? Wie schön, alle klatschen! Damit ist in Ihrer neuen Rolle kaum zu rechnen. Was heisst das, kritisiert zu werden?

JK: Ich nehme jede Kritik sehr ernst. Wir müssen auch damit rechnen, wir exponieren uns. Aber ich hoffe, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch über die Art freuen, wie wir die Sendung moderieren werden.

LdW: Als junge Theaterautorin habe ich auf Kritik sehr sensibel reagiert und die Nacht vor Erscheinen der Zeitungen kaum geschlafen. Das hat sich zum Glück entspannt. Kritiken und böse Kommentare in den sozialen Medien sind auch nur wie ein Sturm, der vorüberzieht.

Wie lernt man das, einerseits die gefährliche Ruhe vor dem Sturm auszuhalten, anderseits den Sturm samt Wellengang?

JK: Durch das Leben, durch Moderation, durch Feedbacks, die ich als Journalistin erhalte. Wir lernen aus Erfahrung.

LdW: Kritik aushalten lernt man durch Öffentlichkeit. Ganz egal, wer man ist, in der Öffentlichkeit ist man freigegeben für alle möglichen Emotionen. Öffentlichkeit hat aber auch etwas Schönes, man kann Gesellschaft gestalten. Wir können im Literaturclub den Diskurs über Literatur gestalten.

Wir begleiten Kulturpromis auf dem Transportmittel ihrer Wahl durch die Hoch- und Tiefpunkte ihrer Karriere. Nächste Woche Teil 3. (MD)

Fast wie Touristinnen: Laura de Weck (links) und Jennifer Khakshouri auf ihrem Sightseeing auf dem Zürichsee. Valentin Hehli

Seit bald einer Stunde sitzen Sie wie andere Touristinnen manierlich auf der Bank und betrachtet die vorbeiziehende Stadt. Verspüren Sie keine Lust, sich vorne im Schiff in den Wind zu stellen? Es muss ja nicht gleich eine« Titanic-»Pose sein.

JK: Das dürfen wir nicht, wir haben bei der Besatzung schon gefragt. Natürlich würden wir das gerne tun. Für die Literatur stelle ich mich immer gerne in den Wind, vor allem, wenn ich gute Argumente habe. Für die Literatur kämpfe ich mit Kopf und Herz.

LdW: Im übertragenen Sinne habe ich mich schon ganz oft in den Wind gestellt. Durch meine Kolumne im «Tages-Anzeiger» und «Bund», die ich 12 Jahre lang geschrieben habe, habe ich ganz schön viel Hass und Drohungen erlebt. Der Literaturclub funktioniert da anders. Natürlich werden wir auch über Politik sprechen, aber nur in Bezug auf einen Roman. In fast jeder Erzählung versteckt sich so oder so etwas Gesellschaftspolitisches.

Sie sind also sturmfest, wenn nicht gar sturmbegeistert?

JK: Auf jeden Fall! Ich freue mich sehr darauf, dass es bald zu regnen beginnt und sich abkühlt!

Unter den Scheinwerfern des Literaturclub wird es allerdings nicht kühl, sondern heiss sein!

LdW: Aber nicht so heiss wie heute! Es sind 36 Grad, das ist wirklich krass. Eigentlich sollten wir das ja geniessen, aber ich bin inzwischen so weit, dass ich bei Hitze ständig den Klimawandel im Kopf habe. Übrigens bin ich erst über einen Roman für den Klimawandel sensibilisiert worden. «Das Ministerium für die Zukunft» von Kim Stanley Robinson, ein dickes Buch, Barack Obama hatte es damals empfohlen. Man muss nur das erste Kapitel lesen, da wird eine Hitzewelle in Indien beschrieben. Wenn man das liest, wird einem alles klar, und man denkt: Ich muss handeln!

JK: Und, wie handelst Du?

LdW: Na ja, ich fahre Bahn und Schiff!

JK: Aber Schiffe sind bezüglich Emissionen grosse Umweltverschmutzer! Offenbar ist es weniger schlimm, Äpfel aus Südafrika mit dem Flugzeug in die Schweiz zu transportieren, als per Schiff, habe ich in einer Zeitung gelesen. Du siehst, Laura, ich lese nicht nur Bücher, sondern auch noch Zeitung!

LdW: Ich gehe oft durch den Zug um zu schauen, wer von den Passagieren überhaupt noch ein Buch liest. Kaum einer. Aber gestern war ich in der Badi Zürich-Enge, und da haben viele ein Buch gelesen. Das stimmt mich zuversichtlich!

Die Qualität der Bücher ist kein Thema, Hauptsache, man liest?

LdW: Man sagt ja, TikTok rettet gerade die Buchbranche.

JK: Der Medienwandel betrifft selbstverständlich auch die Buchbranche. Man sieht es im Freundeskreis und bei sich selbst, ich lese weniger als früher. Ich verbringe Zeit am Handy, das frustriert mich oft so, so dass ich mir immer wieder ein Handyverbot auferlege. Gefreut hat mich: Kürzlich war ich in der Badi und habe dort ein Buch gelesen, «Olive Kitteridge» von Elizabeth Strout, eines meiner Lieblingsbücher. Dabei wurde ich von einer Frau angesprochen, weil sie gerade dasselbe Buch las und wie ich von der Sprache sowie den verschiedenen Erzählsträngen begeistert war

LdW: Das, was Du beschreibst, ist nichts anderes als der Literaturclub. Unterschiedliche Menschen lesen das gleiche Buch, man kommt zusammen und redet mit Lust darüber.