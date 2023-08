Sexuelle Übergriffe Kein Verfahren gegen Lindemann: Warum das für niemanden ein Grund zum Jubeln ist Die Berliner Behörden haben entschieden, kein Strafverfahren gegen den Sänger von Rammstein zu eröffnen. Doch am Ende haben in dieser Sache trotzdem alle Beteiligten verloren.

Till Lindemann muss keine juristischen Konsequenzen fürchten. Das Verfahren wurde eingestellt. Bild: Keystone

Die Rammstein-Welt ist wieder in Ordnung. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Ermittlungen gegen Sänger Till Lindemann eingestellt. Das nach Anschuldigungen, er habe Frauen mittels Drogen oder Alkohol gefügig gemacht und dann gegen ihren Willen sexuellen Handlungen an ihnen vorgenommen. Alles vom Tisch. Die grosse Show kann weitergehen. Lindemann selbst geht bald auf Solotour, es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis eine neuerliche Tournee von Rammstein angesagt wird.

Also alles gut? Nein. Keineswegs. In der ganzen Affäre gibt es eigentlich nur Verlierer. Beginnen wir mit der Selbstkritik: Ja, die Medien haben teilweise übermarcht. Mitunter wurden bunteste Anschuldigungen als Tatsachen verkauft und die Schlagzeilen hatten teils grelle Ausmasse angenommen. Alles war voller Ausrufezeichen und die Fragezeichen fehlten manchmal. Es gab – wie wie so vieles im Zusammenhang mit Rammstein – nur schwarz und weiss. Das Grau in all seinen bunten Schattierungen fehlte auch in der Berichterstattung.

Nur eben: Es ist auch jetzt nicht schwarz oder weiss. Die Situation ist immer noch grau. Die Einstellung eines Verfahrens ist kein Freispruch. Es heisst, dass nicht genügend Beweise gesammelt werden können, die ausreichen würden, um ein richtiges Verfahren einzuleiten. Hier haben die Ermittler angewendet, was eigentlich immer gelten sollte: die Unschuldsvermutung.

Die Staatsanwaltschaft ist dann deutlich in ihren Worten: Sie sehe «keine konkreten Anhaltspunkte» für ein strafbares Verhalten. Viele der Anschuldigungen wurden durch anonyme Personen in den Medien verbreitet. An die Untersuchungsbehörden hat sich dagegen niemand gewandt, der mutmasslich von einem Missbrauch betroffen war.

Wohlgemerkt: Wir sprechen hier nur von justiziablem Missbrauch. Also wenn eine Frau gefügig gemacht worden ist. Das System hinter der sogenannten Row Zero, bei dem Frauen vorgängig selektiert worden sind und später teilweise auch Lindemann zugeführt wurden, war nicht Teil der Untersuchungen. Auch darüber gab es Medienberichte.

Diese wurden aber von den Anwälten von Lindemann gar nicht beklagt. Die sexuellen Handlungen, die es dabei anscheinend auch gegeben hat, werden als einvernehmlich taxiert. Dass dabei ein Machtgefälle existiert und vielleicht rückblickend nicht mehr alle der Damen ihre vermeintlich freiwilligen Handlungen wiederholen würden, ist rechtlich gesehen nicht relevant.

Drum bleibt es eben grau. Nur weil etwas rechtlich in Ordnung ist, muss es das nicht unbedingt auch moralisch sein. Diese groteske Groupie-Fleischbeschau-Selektion hat – wenn sie dann tatsächlich geschehen ist – etwas unfassbar Rückständiges. Es klingt alles so übertrieben, dass die Geschichte auch Inhalt eines Rammstein-Songs sein könnte. Als Fan muss man sich aber schon fragen: Kann ich hinter diesem System stehen? Und nein: Mit «Woke-Terror» hat eine Ablehnung eines solch frauenverachtenden Systems nichts zu tun.

Am Ende gehen alle verwundet aus der Schlacht. Die Medien, die zu schnell von einer Unschuldsvermutung zu einer Schuldvermutung wechselten. Lindemann selbst, an dem auch nach der Einstellung des Verfahrens viele Vorwürfe kleben bleiben werden. Die mutmasslichen/angeblichen (je nach schwarz- oder weiss-Schattierung ankreuzen) Opfer von Lindemann, die nun endgültig zur Internet-Hetzjagd freigegeben sind.

Und, fast am wichtigsten: Alle Opfer von sexuellem Missbrauch ganz generell. Dieser äusserst schmutzig geführte Kampf um die Deutungshoheit im Fall Lindemann dürfte es manch einer Betroffenen noch schwieriger machen Vertrauen in die Justiz zu haben. Schweigen erscheint ob all dem Gedöns wohl als die Variante, bei der nicht noch mehr Verletzungen dazukommen.

Viele Welten sind auch weiterhin nicht in Ordnung.