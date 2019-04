Der Engländer Steve Coogan schlüpft in die Rolle eines der grössten Komiker aller Zeiten: Stan Laurel

Seine Karriere beginnt Steve Coogan, 53, als Stand-up-Komiker, bis ihn das britische Fernsehen entdeckt. Für die BBC entwickelt er die Figur des überforderten Moderators Alan Patridge. Internationale Anerkennung als Schauspieler erarbeitet sich der aus Manchester stammende Brite mit Rollen in Jim Jarmuschs «Coffee And Cigarettes», «Nachts im Museum», Stephen Frears’ Drama «Philomena» – an der Seite von Judi Dench –, der Jules- Verne-Verfilmung «In 80 Tagen um die Welt» aus dem Jahr 2004 und nicht zuletzt als Thom Payne in der Showtime-Serie «Hap­pyish». Für Michael Winterbottom steht er für «24 Hour Party People» (2002) als Tony Wilson vor der Kamera, britischer Musikmanager, Nachtklubbetreiber und Fernsehjournalist. Und 2013 spielt er in dessen «The Look Of Love» den «König von Soho», Paul Raymond. Nun überrascht das Allround- Talent in der Rolle eines anderen Komikers. In «Stan & Ollie» spielt Coogan Stan Laurel (1890–1965), der zusammen mit Oliver Hardy (1892–1957) bereits in der Stummfilmzeit das bis heute berühmteste Komikerpaar bildet. Im deutschen Sprachraum kennt man sie als Dick und Doof. (Ricore/reg)