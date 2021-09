Ausstellung Die Künstlerin Ingeborg Lüscher ist besessen vom geheimnisvollen Einsiedler Armand Schulthess Ein neues Buch und eine Ausstellung erinnern an das mysteriöse Dasein und Wirken von Armand Schulthess im Tessiner Onsernonetal.

Der geheimnisumwitterte Armand Schulthess in seinem Tessiner Refugium, aufgenommen um 1970. Bilder: Ingeborg Lüscher

Er hatte sich auf seinem 18000 Quadratmeter grossen Grundstück ein wundersames Universum erschaffen. Hunderte Blechschilder, aus Konservendosen geschnitten, hingen an Ästen des Kastanienwaldes. Es war ein labyrinthischer Philosophie-Garten mit verborgenen Sitzplätzen, der Sehnsucht weckte, Assoziationen beflügelte. Bis die Erben des Besitzers nach dessen Tod 1972 sein Haus entrümpelten. Vieles ging verloren.

Auf den Blechtafeln standen chemische Formeln, Erkenntnisse aus Physik, Biologie, Mathematik, aber auch Astrologisches, Alchemistisches, Philosophisches, Parapsychologisches, Kulinarisches und Sexuelles. Ein rätselhaft kondensiertes Wissen der Welt aus Fragmenten und Zitaten schimmerte auf den Tafeln, die oft durch Drahtgeflechte verbunden waren und eine geheimnisvolle Verbindung von allem mit allem andeuteten. Mit der Zeit verfärbten sich, setzten Rost an, verwitterten, wuchsen mit den Bäumen in die Höhe.

Ein Sonderling, der sich abschottete

Der scheue Mensch, der in Auressio im Onsernonetal diese dreidimensionale Open-Space-Enzyklopädie erschuf, war Armand Schulthess. 1901 geboren, wuchs er als Adoptivkind in der Westschweiz und in Zürich auf. Später führte er zwei Damenkonfektionsgeschäfte und arbeitete über zehn Jahre als Büroangestellter im Volkswirtschaftsdepartement, bevor er sich ab 1951 für ein Leben in radikaler Abgeschiedenheit entschied.

Schulthess zog sich also ins Onsernonetal zurück, wo er in einem alten Haus lebte, das er mit Büchern, Magazinen und Objekten füllte. Ein Sonderling, der den Leuten aus dem Weg ging, wenn sie mal auf seinem Gelände herumstreiften. Das erlebte auch Ingeborg Lüscher, die ihm 1969 in seinem Kastanienwald erstmals begegnete. Und die bis zu seinem Tod 1972 immer wieder zurückkehrte.

Sie machte Schulthess breiter bekannt

Da sitzt und erzählt sie, 50 Jahre später, in der Galeria Periferia in Luzern: Die Künstlerin und Partnerin des Ausstellungsmachers Harald Szeemann (1933–2005), die auch mit 85 Jahren nichts an Charisma verloren hat. Zusammen hatten Lüscher und Szeemann die Kunstwelt bewegt, einander inspiriert, aber auch eine Faszination für das Leben und Wirken von Armand Schulthess geteilt. 1972 richtete Lüscher an der Documenta V in Kassel einen Raum über Armand Schulthess ein, machte ihn in der Kunstwelt breiter bekannt.

Ingeborg Lüscher heute - am damaligen Ort des Geschehens.

Im gleichen Jahr erschien ihr Buch «Dokumentation über A.S». Mit ihren wiederholten Besuchen und ihrem nie erlahmten Gwunder für die Welt des Einzelgängers gelang es ihr, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Sie fotografierte seine Werke und hielt die Gespräche schriftlich fest, die ab und zu möglich wurden.

Aus diesem Material entstand ihr Kultbuch, das an der Documenta zum meist geklauten Werk der dortigen Buchhandlung wurde. Lüschers poetisches Werk mit vielen Schwarz-Weiss-Fotos liegt neu editiert wieder vor, ergänzt mit einem erhellenden Essay-Band. Mit Gianni Paravicini fand Ingeborg Lüscher den richtigen Verleger, der auch die Ausstellung mit ihr aufgleiste. Sein Enthusiasmus für das Phänomen Schulthess wuchs rasch. «Es hat mir in den eineinhalb Jahren Vorbereitung den Ärmel reingenommen.»

Er hat sogar Max Frisch inspiriert

Die mit den Buchpublikationen verknüpfte Ausstellung ist ein wunderbarer Tor für eine Begegnung mit Armand Schulthess. Sie macht klar, warum Leute seinem poetischen Gesamtkunstwerk immer wieder verfallen. Über 200 der originalen Blechtafeln, die nach der Zerstörung von Schulthess’ Anwesen gerettet werden konnten, hängen an den Wänden. Dazu kommen zahlreiche Fotos, die Ingeborg Lüscher bei ihren Besuchen gemacht hatte. Viele davon waren noch nie zu sehen, darunter auch Aufnahmen von Schulthess, der zur Zeit, als das Buch erschien, noch lebte.

Armand Schulthess um 1970.

Viele Dokumente und Artefakte in Vitrinen zeigen den Einfluss von Schulthess auf Künstlerinnen und Künstler auf, die sich mit ihm beschäftigt haben. 1965 fotografierte Theo Frey auf dem Anwesen von Schulthess und veröffentlichte Zeitungsartikel. Max Frisch liess sich von ihm zu seiner Erzählung «Der Mensch erscheint im Holozän» inspirieren. Der Filmemacher Hans-Ulrich Schlumpf schuf einen Film und veröffentlichte 2011 den reich bebilderten Band «Armand Schulthess – Rekonstruktion eines Universums».

Von der puren Schönheit in Beschlag genommen

Sie habe bei den ersten Begegnungen mit Schulthess weder an «Kunst» noch an ein Buch gedacht, sagt Ingeborg Lüscher. «Es war die reine Schönheit, die mich sofort in Beschlag genommen hat. Dieser mit den Schrifttafeln behängte Wald. Und wie er das wilde Terrain gestaltet hat.» Schulthess grundierte die Bleche teilweise mit gelber oder grüner Farbe und schrieb seine Texte deutsch, französisch, italienisch oder englisch mit einer Stricknadel und schwarzer Ölfarbe in makelloser Typografie und mit grafischem Formverständnis drauf. Tausende Tafeln glänzten silbern im Sonnenlicht.

Mindestens so angezogen war Lüscher vom Menschen A.S. und seiner Vision. «Ich war überwältigt von diesem Kosmos und davon, wie ein Mensch das plant und akribisch verfolgt.» Erst später merkte sie, dass er sich in Gedankenwelten bewegte, wie sie auch Künstlerinnen und Künstler in sich tragen. «Es ging ihm um die Essenz, die prima materia.» Schulthess sammelte so viel Wissen wie möglich. Alles war für ihn wichtig. Er schuf auf den Tafeln eine Ordnung, wie er selber sagte. Lüscher: «Er suchte nach einem Schlüssel, wie ein Geschehen funktioniert. Nach einem Code, der allem innewohnt. Und er fand dafür eine ungewöhnliche Präsentationsform.»

Mit den Publikationen und der Ausstellung möchte sie diese Vision Lesenden und Schauenden wieder nahebringen. Sie selber erliegt dem Urheber und seinem Werk immer noch. «Trotz aller Begeisterung werde ich ihn nie erfassen können. Das Rätselhafte, Unfassbare nährt und fasziniert mich weiterhin.»