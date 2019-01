Ein Wissens-Festival im Luzerner Südpol gibt am 25. und 26. Januar fundierte Antworten auf brennende Fragen unserer Zeit

Ein aussergewöhnliches Festival im Südpol Luzern lädt ein, sich über ganz verschiedene aktuelle Zeitfragen besser ins Bild zu setzen. «aha – das Festival für Wissen» bringt an zwei Tagen 20 Referenten und Referentinnen nach Luzern, die sich in ihren spezifischen Fachgebieten auskennen und ihr Wissen zu konkreten Fragen, die uns beschäftigen, anschaulich vermitteln können. Das Format ist klassisch: Die Wissensvermittlung geschieht nicht über digitale Kanäle, sondern in realer Begegnung.

Die Wissenschaftler, Sachbuchautoren und Experten decken ein breites Feld an Wissensbereichen ab. Ein Gremium des Trägervereins «aha» hat im Vorfeld 20 Fragen formuliert, die von je einem Referenten, einer Referentin beantwortet werden. Es sind Fragestellungen zur Ungleichheit, zum Insektensterben, zur Identität, zu Armut in einer globalen Welt, Pornografie, künstlicher Intelligenz, Sexualität, zu Fake News, Dating-Plattformen und vielem mehr.

Lebhafter Festivalcharakter

In einer Zeit der Behauptungen und populistischen Meinungsmache («post-faktisches Zeitalter») darf man das Festival durchaus als Statement gegen «Fake News» und «alternative Fakten» verstehen. Das Festival richtet sich laut den Organisatoren «gerade nicht an ein Fachpublikum, sondern an normale, neugierige Menschen, die gerne etwas mehr wissen möchten über die Welt».

Wie an einem Pop- oder Filmfestival finden die Anlässe auf verschiedenen Bühnen statt, kommt man miteinander ins Gespräch, gibt es einen Bar- und Küchenbetrieb und auch ein DJ- oder Musikprogramm bis in den frühen Morgen. «Die Leute sollen sich treffen, sich von klugen Menschen begeistern lassen. Sie sollen über das Gehörte diskutieren und Spass haben», schreiben die Verantwortlichen.

Initiiert und organisiert wird das Festival von Christoph Fellmann (freischaffender Autor, Theatermacher und Kulturproduzent) und Ana Matijasevic (Filmwissenschafterin und Journalistin SRF). Für die Durchführung ist der Trägerverein «aha» zuständig. Das Festival soll zu einem jährlich wiederkehrenden und bekannten Anlass wachsen, der in die ganze Deutschschweiz ausstrahlt.pb

Freitag/Samstag, 25./26. Januar

Südpol Luzern. Weitere Informationen: www.aha-festival.ch, www.sudpol.ch.





Lesen Sie auch das Interview mit der Münchner Sexualtherapeutin Heike Melzer zum Thema «Was macht Pornografie mit mir?» in der «Zentralschweiz am Sonntag» vom 20. Januar. Melzer wird am 26. Januar um 16 Uhr in der Grossen Halle referieren.