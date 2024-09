Klassik Pianofestival: Das Luzerner Sinfonieorchester füllt die Lücke – so viel Festival gab’s noch nie in Luzern Das Luzerner Sinfonieorchester eröffnet mit Kammermusik und allen Klavierkonzerten von Saint-Saëns eine neue Klavier-Ära.

Die enge Verbindung mit Künstlern ermöglicht ein solches Festival: Martha Argerich bei einer Probe im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters. Bild: Vera Hartmann

Als Lucerne Festival seine Nebenfestivals am Piano und zu Ostern einstellte, hinterliess vor allem das Pianofestival, das einzige in der Schweiz, eine grosse Lücke. Dagegen zeigte sich rasch, dass für das Osterfestival auswärtige Veranstalter in die Lücke springen. Etwa der Lucerne Chamber Circle, der nächstes Jahr sein Angebot zu Ostern attraktiv ausbaut.

Für den Intendanten des Luzerner Sinfonieorchesters, Numa Bischof, war klar, dass Ähnliches auch im Piano­bereich passieren würde. Er sagt:

«Das Klavier spielt in der Klassik eine so zentrale Rolle, dass klar war, dass es Nachfolge­lösungen für das Pianofestival braucht. Dafür suchten wir nach einem Format, das nicht das Pianofestival kopiert, aber dem Klavier im KKL weiterhin einen gewichtigen Platz gibt.»

Sinfonische Annäherung ans Klavier

Wie dieses neue Klavierfestival aussieht, zeigt die erste Ausgabe unter dem Titel «Le piano symphonique». Entstanden ist diese aus der für letztes Jahr geplanten, wegen Corona verschobenen Aufführung aller fünf Klavierkonzerte des französischen Romantikers Camille Saint-Saëns. Damals unter dem Etikett «Les introuvables» sollte die Konzertreihe einen bekannten Komponisten auch von seinen weniger bekannten Seiten vorstellen. Im Fall von Saint-Saëns also nicht nur mit Werken wie der «grossen zoologischen Fantasie» «Carnaval des animaux», der mit Martha Argerich am Flügel am Eröffnungstag erklingt.

«Als Orchester nähern wir uns dem Klavier anders an, nämlich vom Sinfonischen her», erläutert Bischof den Titel «Le piano symphonique».

«Wir beziehen in den Abokonzerten das Klavier prominent mit ein und ergänzen sie thematisch mit Kammermusik mit Klavier.»

Diese erklingt in unterschiedlichen Konstellationen, die sich vom Solo-Rezital über Duo-, Trio-, Quartett- und Quintett-Besetzungen ins Orchestrale steigern und in den Sinfoniekonzerten gipfeln.

Freundeskreis von Komponisten und Interpreten

Passend dazu finden die Konzerte nicht nur im Konzertsaal des KKL statt. Im Orchesterhaus beim Südpol und erst recht in der St. Charles Hall in Meggen geht einem die Musik so direkt unter die Haut wie bei einem Hauskonzert.

Wer Saint-Saëns mit dem süsslichen Weihnachtsoratorium oder mit Klischees wie Gefälligkeit und Glätte verbindet, kann ihn hier als leidenschaftlichen Vollblutromantiker entdecken. Das rückt ihn in die Nähe von Komponisten wie Franz Liszt, Gabriel Fauré oder César Franck, mit denen er zum Teil freundschaftlich verbunden war und von denen Werke quer durch die Konzerte hindurch erklingen.

Aber nicht nur einen Freundeskreis von Komponisten aus dem 19. Jahrhundert lernt man hier kennen.

Ein Freundeskreis von namhaften Interpreten macht die Aufführung der exklusiven Programme erst möglich.

Darunter sind Künstler, die in den letzten Jahren durch Auftritte mit dem Luzerner Sinfonieorchester und am Lucerne Festival als Stars aufgebaut wurden und – wie Lise de la Salle, Kit Armstrong oder die Armenierin Nareh Arghamanyan – Luzern verbunden sind.

Das half, für die Klavierkonzerte fünf hochkarätige Pianisten (drei Männer, zwei Frauen) zu finden. Zu den genannten kommen Nelson Goerner und Jean-Yves Thibaudet hinzu, einige studierten exklusiv für dieses Klavierfestival eines der Konzerte ein. Auch das macht die Aufführung dieser Konzerte zu einer Rarität, zumal sie nicht in Paris, sondern in Luzern stattfindet.

Ein Schlemmermahl für Musiker und Publikum

Saint-Saëns wurde 1835 in Paris geboren und verstarb 1921 in Algier auf einer seiner Reisen in Nordafrika. Seine Klavierkonzerte entstanden aber mit Ausnahme des fünften (1896) in den 50er- und 60er-Jahren – also in etwa zeitgleich mit jenen von Brahms oder Tschaikowsky. Trotzdem finden sie in ihrer Mischung von klassizistischer Klarheit und leidenschaftlicher Romantik über alle glitzernde Virtuosität hinaus zu unterschiedlichen Stillagen.

Das zweite etwa steigert sich zu kämpferischem Beethoven-Pathos, die Träumereien des dritten lassen bereits Fin-de-Siècle-Melancholie anklingen. Das erste verbindet Waldhorn- und Schauerromantik mit aufrauschender Virtuosität und Dramatik. Auch mit ihrem Füllhorn an eindringlichen Melodien und schillernden Farben sind diese Konzerte ein Schlemmermahl für Pianisten, Orchester und Publikum.

Die neue Ära der Klavierfestivals, die damit eröffnet wird, weist doppelt über das ehemalige Pianofestival hinaus.

Das Luzerner Sinfonieorchester führt, neben dem coronabedingt nachgeholten mit Saint-Saëns, bereits im Februar ein zweites «Le piano symphonique» rund um Brahms durch.

Und im Mai 2023 lanciert Lucerne Festival seine eigene, ganz anders konzipierte Nachfolgelösung für das Pianofestival, mit einem von Igor Levit kuratierten «Klavierfest». So viel Klavierfestival gab’s noch nie in Luzern.