PROGRAMM Diese Filme starten am Donnerstag in den Zentralschweizer Kinos Filme aus Italien, der Schweiz und Indien – am Donnerstag, 17. Februar, laufen diese Filme in den Zentralschweizer Kinos an.

Bollywood-Kino: Gopan, ein Immobilienmagnat aus Neyyattinkara, kauft zu Bauzwecken ein grosses Stück Land in Chittur. Als er dort ankommt, muss er feststellen, dass die Bewohner von einer in Andhra ansässigen Immobilienmafia gewaltsam und unrechtmässig von ihren Grundstücken vertrieben werden.

Bourbaki, Luzern: So 10.30.

Der neue Film von Jonas Carpignano («Mediterranea», «Pio»). Siehe Besprechung in der «Schweiz am Wochenende» vom 12. Februar.

Stattkino, Luzern; Kino Schwyz; Cinema Leuzinger, Altdorf (ab 4. Mai).

Einblicke in den Alltag seiner Heimatstadt und deren Bewohnerinnen und Bewohner, basierend auf den persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen des Regisseurs Kenneth Branagh. Siebenfach oscarnominiert.

Seehof, Zug: Mi 12.15 (Lunch-Kino).

Biopic über den Vater (Will Smith) der beiden Tennisstars Venus und Serena Williams. Sechsfach oscarnominiert.

Bourbaki, Luzern: Mi 20.10; Maxx, Emmenbrücke: Mi 20.15.

Dokumentarfilm um eine Luchsfamilie im Schweizer Jura von Laurent Geslin.

Bourbaki, Luzern: Sa 13.30, So 11.00 («Hello Family»-Vorpremiere), Mi 12.15 (Lunch-Kino); Seehof, Zug: Sa 14.30/So 12.15.

Die äthiopische Sängerin Nardos in «Stand Up My Beauty».

Nardos, eine Azmari-Sängerin aus Addis Abeba, hat den Traum, in ihrer Musik aus dem Leben einfacher Leute zu erzählen. Auf ihrer Suche nach Geschichten für ihre Lieder lernt sie Gennet kennen, eine Dichterin, die mit ihren Kindern auf der Strasse lebt. Während Nardos die Lebenswelten der äthiopischen Frauen, ihre Visionen und Kraft ins Zentrum ihrer Kreation rückt, lässt die renommierte Schweizer Dokumentarfilmerin Heidi Specogna («Cahier Africain») das Publikum immer tiefer in ein sich rasant veränderndes Land eintauchen.

Bourbaki, Luzern.

Pat Pitsenbarger (Udo Kier), Coiffeur im Ruhestand und lokale Ikone, fristet sein Dasein in der Enge des Pflegeheims in der Kleinstadt Sandusky, Ohio. Mit dem Leben hat er längst abgeschlossen. Doch als Pat erfährt, dass der letzte Wunsch einer ehemaligen Kundin darin bestand, dass er sie für ihre letzte Reise frisiert, fasst er neue Lebensenergie. Er begibt sich auf einen epischen Trip durch Sandusky, um sich den Geistern seiner Vergangenheit zu stellen – und um die besten Beauty-Produkte für den Job zu besorgen. Hommage von US-Regisseur Todd Stephens an seine Heimatstadt Sandusky und den exzentrischen Coiffeur Pat Pitsenbarger.

Bourbaki, Luzern; Cinepol, Sins.

Reise des 90-jährigen Tom (Timothy Spall) vom nördlichsten Punkt Schottlands zum südlichsten Punkt Englands – alles mit dem öffentlichen Bus –, um die Asche seiner Frau dorthin zurückzubringen, wo sie sich kennen gelernt haben.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi 20.15.

Filmprequel zur «Uncharted»-Videospiel-Reihe: Tom Holland, gerade auch als Spider-Man im Kino, verkörpert in diesem Actionspektakel Nathan Drake. Dieser wird vom erfahrenen Schatzsucher Victor «Sully» Sullivan (Mark Wahlberg) angeworben, um einen lange verschollenen Schatz von Ferdinand Magellan wiederzufinden. Von «Venom»-Regisseur Ruben Fleischer wie ein klassisches Videospiel inszeniert, geht es gradlinig von einem Abschnitt der Schatzsuche zum nächsten – wie von einem Level zum anderen. Auch optisch wirkt der Film, der wohl eine Mischung aus «Indiana Jones» und «Mission: Impossible» sein soll, mitunter wie ein Spiel: Die visuellen Effekte in den teils masslos übertriebenen Actionszenen lassen «Uncharted» oft zu künstlich aussehen. Ein etwas schmutziger, erdiger Look wie bei «Indy» hätte sicherlich gutgetan. Die Story ist zwar voll von bekannten Klischees und hat einige Längen, sie hält überraschenderweise aber auch ein paar gute Wendungen parat. Und der Showdown ist durchaus spektakulär, die schwierige Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren amüsant. (dpa)

Capitol, Luzern; Lux, Baar; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.