Soorser Comedy Täg: Bühne frei für viel cholerische Kompetenz Das Programm der Soorser Comedy Täg ist bekannt. Dabei tritt auch einer auf, der in Deutschland Hallen füllt.

Ernesto Piazza

Gernot Hassknecht ist mit seinem Programm «Jetzt wird's persönlich!» erstmals in der Zentralschweiz unterwegs. (Bild: PD)

Die Ausgabe 2019 der Soorser Comedy Täg wartet einmal mehr mit einer geballten Ladung Humor-Kompetenz auf. Das Programm kann unter anderem mit Gernot Hassknecht – der Kultfigur der ZDF heute-show – aufwarten. Aber auch eine Luzerner Lokalmatadorin und ein Schweizer Star, der in Deutschland ebenfalls von Termin zu Termin hetzt, sind bei der 17. Ausgabe präsent. Der Anlass erstreckt sich über sechs Aufführungen an fünf Tagen.

«Mit dem Programm bleiben wir unserem Grundsatz treu», sagt Programmleiter Christian Albisser. Will heissen: Neben altbewährten Künstlern stehen auch regelmässig Neuentdeckungen auf den Surseer Bühnen im Stadttheater und im Stadtcafé.

«Sein erstes Engagement in der Zentralschweiz»

In Deutschland ist Gernot Hassknecht dank der ZDF heute-Show ein Star. Jetzt kommt er nach Sursee. «Das ist sein erstes Engagement in der Zentralschweiz», erklärt Albisser. «Das Publikum darf sich auf 163 Zentimeter geballte, cholerische Kompetenz freuen.» Seit längerem stand das Organisationskomitee der Soorser Comedy Täg mit ihm in Kontakt. «Jetzt hat es endlich geklappt», so Albisser. In Deutschland füllt er ganze Hallen. In die Schweiz kommt er mit «Jetzt wird's persönlich!». «Bei uns ist Hassknecht noch nicht das grosse Zugpferd, dafür fehlt ihm hier noch die Bekanntheit», sagt der Programmleiter. Für die Besucher seines Programms sind Grundkenntnisse in der Deutschen Politik sicher von Vorteil.

Für Albisser ist klar: «Natürlich brauchen wir eine gewisse Grundauslastung, haben aber nicht den Anspruch fünf Tage ausverkauft zu sein.» Die Verantwortlichen legen den Fokus oft auf das nicht Alltägliche. Und dass sie mit dem Unbekannten eine gute Nase beweisen, zeigt das Engagement von Hazel Brugger. Vor mehreren Jahren schenkten ihr die Organisatoren ihr Vertrauen. Heute startet die Stand-up Comedianne im deutschsprachigen Raum durch.

«Frölein da Capo» feiert ihre Premiere

Unter dem Aspekt «ehret einheimisches Schaffen» feiert Irene Brügger ihre Premiere bei den Soorser Comedy Täg. Die Lokalmatadorin aus Willisau – besser bekannt als «Frölein da Capo» – spielt ihr drittes Programm «Kämmerlimusik». Frau, Blech, Tasten, Saiten und Gesang: Seit nunmehr zehn Jahren ist sie als Solistin via Loopgerät live als Einfrauorchester unterwegs.

Abgerundet wird der fünftägige Anlass durch Simon Enzler mit «wahrhalsig» und dem Comedy Gschnätzlets. Dort treten Barbara Hutzenlaub, Rolf Schmid – er bestreitet am Sonntagmorgen auch die Stadtcafé-Matine – und Matto Kämpf auf. Moderiert wird dieser Anlass von Gabriel Vetter.