Soul-Star Joss Stone kommt ans Luzerner Blue Balls Festival Das Line-Up wird immer konkreter: Nach Katie Melua, Ben Harper oder den australischen Hardrockern von Airbourne hat nun die britische Soulpop-Diva Joss Stone ihr Kommen angekündigt – für den Abend der Eröffnung.

Sie ist 31 Jahre alt, hat 11 Millionen Alben verkauft, zwei Brit Awards und einen Grammy gewonnen. Die Rede ist von Soulsängerin Joss Stone, ursprünglich aus dem südenglischen Dover.

Am 19. Juli tritt sie am Blue Balls im KKL in Luzern auf, wie die Organisatoren am Donnerstagmorgen mitteilen. Ihre Show am Eröffnungsabend startet laut dem Festivalprogramm um 22 Uhr und dauert bis Mitternacht. Die günstigsten Tickets kosten auf dem Verkaufsportal Starticket.ch 91.90 Franken.

Das Festival findet vom 19. bis 27. Juli rund ums Luzerner Seebecken statt.

(kük)