Sounds Blind Butcher mit neuem Album auf unkonventionellen Pfaden Das Luzerner Duo macht da weiter, wo es mit seinem letzten Longplayer aufgehört hat: Mit dem Kalenderalbum «Catch 22» deutet die Band schon in den ersten zwei Stücken einen enorm vielseitigen, verspielten und tanzbaren Soundkosmos an.

Immer für einen schrillen Auftritt gut: Blind Butcher mit Roland Bucher (links) und Christian Aregger. Bild: Philippe Joner

Präzise legt sich Christian Areggers Gitarrenspiel über die weich arrangierten Drums von Roland Bucher. Gleichzeitig gibt der Synthesizer in hohen Tönen den Rahmen, der ein wenig an den Sound aus einem 80er-Jahre-Videospiel erinnert. So klingt der Einstieg von «Reboot», zu Deutsch Neustart, des Luzerner Duos Blind Butcher. Es ist die zweite Single-Auskopplung aus dem Album «Catch 22», dem ein spezielles Konzept zugrunde liegt: 2022 veröffentlicht die Band jeden 22. eines Monats einen neuen Song. Der Januar-Opener heisst «Flash Snap Shot» und ist ein rockig-trabender Punk-New-Wave-Song. Der heute erscheinende «Reboot» macht nun deutlich, wie vielseitig dieses «Kalenderalbum» am Ende herauskommen dürfte.

Quelle: Youtube

«Wir haben während unserer ersten Session bereits sechs Stücke aufgenommen – und alle sind komplett verschieden», sagt Christian Aregger dazu. Das besondere Konzept des Albums bedeute nicht, dass es sich um ein Konzeptalbum handle, in dem man sich einen eindeutigen, vorbestimmten musikalischen Bogen setze. «Reboot» verfügt über Elektro-Pop-Elemente, die von einem «groovigen Rhythmus» getragen werden, so Aregger. Doch etwas eint auch diese ersten zwei ziemlich unterschiedlichen Stücke: Sie fördern beide den starken Drang zu tanzen – typisch Blind Butcher.

Mit Kalender-Illustrationen von Corinne Odermatt

Was «Catch 22» noch spezieller macht als ein gewöhnliches Album: Die Band hat in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Corinne Odermatt einen echten, physischen Kalender herausgebracht. Den zwölf Illustrationen auf den Monatsblättern sind jeweils QR-Codes beigelegt, über deren Scan man den Zugang zum jeweils neuen Stück erhält. «Die limitierte Auflage des Kalenders war sehr schnell ausverkauft. Aber natürlich kann man sich die neuen Songs jeweils über die gängigen Online-Kanäle wie Spotify oder Youtube anhören», so Roland Bucher. Am Ende des Jahres wird das Ganze dann gesammelt und auf Vinyl gepresst.

Illustration zu «Reboot» von Corinne Odermatt. Blind Butcher/Corinne Odermatt

Die Vorgehensweise mit der gestaffelten Produktion ist nicht nur, aber auch der speziellen Pandemiesituation der vergangenen zwei Jahre geschuldet. So konzentriere sich die Veröffentlichung nicht nur auf einen Punkt und Zeitraum, erklärt Aregger. Das helfe beim Promoten der Musik. Anders gesagt: Das letzte Album «Piss Me A Rainbow» kam kurz vor Pandemie-Ausbruch heraus, danach konnte man damit gar nie richtig auf Tournee gehen, gab nur vereinzelt Konzerte in den Zeitfenstern, in denen das eben möglich war. Mit einem gestückelten Album beugt die Band ein wenig den unabwägbaren Entwicklungen vor und vermeidet quasi prophylaktisch eine ähnliche Situation.

Kleine Tour im März

Auch der Arbeitsprozess sei dergestalt recht praktisch, sagt Bucher. So liege für ihn bald auch eine viermonatige Pause drin, die er für eine Künstlerresidenz in Chicago nutzen wird. Danach setzt sich das Duo im Sommer an die Produktion der weiteren Stücke des neuen Albums. Doch davor dürfen sich Fans über die Live-Performance des frischen Materials erfreuen. Im März geht es für Blind Butcher auf kleine Schweiz-Tour mit Stationen in Bern (Heitere Fahne Wabern, 3.3.), Zürich (Helsinki, 4.3.), und Brunnen (Kultur-Turm, 5.3.), Thun (Mokka, 10.3.), Neuenburg (Case-à-chocs, 11.3.) und Baden (Royal, 12.3.).