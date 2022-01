Sounds «The Retro Festival» im Frühling 2022 unter anderem mit «The Hooters» und Tony Hadley Daten und Line-Up des Luzerner Festivals sind bekannt. Die vier Gigs zwischen dem 23. und 26. März finden alle im Hotel Schweizerhof statt.

«The Hooters» bei einem ihrer letzten Auftritte in der Zentralschweiz in Cham 2010. Bild:

Christof Borner-Keller

Die Daten und Bands für die zehnte Ausgabe des Luzerner «The Retro Festival» sind bekannt. Wie die Veranstalter in ihrem Medienschreiben am Mittwoch mitteilten, steigt das Jubiläumsfestival an vier Abenden zwischen Mittwoch, 23. und Samstag, 26. März. Alle Konzerte finden im Hotel Schweizerhof Luzern statt. «Aufgrund der anhaltenden Pandemie mussten zwei Künstler ihre Teilnahme am diesjährigen Festival absagen. Innert Kürze konnte hochwertiger Ersatz gefunden werden», heisst es weiter.

Das Line-Up besteht aus «The Hooters» (23. März), «California Surf Incorporated» (24. März – mit Ex-Mitgliedern der Beach Boys), Tony Hadley (25. März) und Steve Augeri (26. März). Das Festival musste 2020 verschoben und 2021 in abgespeckter Variante durchgeführt werden. Die Tickets, die seit 2020 gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. (sw)