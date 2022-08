Sprachliche Moden und Marotten Das kreative Potenzial falschen Lesens Unser Kolumnist Pedro Lenz denkt diese Woche über Fehler beim Lesen nach. Solche können oft zu witzigen Momenten führen. Pedro Lenz Drucken Teilen

Selbst Werbung auf Tuben kann zu kreativen Gedanken anleiten. zvg

Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in kleinen Lesefehlern ein grosses kreatives Potenzial verborgen sein kann. Manchmal lesen wir etwas, das so gar nie geschrieben wurde. Dabei erweitern wir im besten Fall gerade durch diesen Lesefehler ganz unfreiwillig unseren Blick auf das Gelesene.

So erblickte ich neulich auf einem Gestell im Badezimmer von Bekannten eine Crème-Tube und las darauf den Aufdruck «Hautarzt». Alles klar, dachte ich zunächst, die Crème wird wohl vom Hautarzt verschrieben worden sein. Hierauf beschäftigte mich bald schon die Frage, was das wohl für ein Hautarzt sein muss, der die Salben und Crèmen, die er seinen Patienten abgibt, als von ihm verschrieben kennzeichnet, indem er in Zierschrift auf die Tuben schreiben lässt, sie seien vom Hautarzt? Erst bei sorgfältigerem Lesen bemerkte ich, dass nicht «Hautarzt» dort stand, sondern «hautzart».

Ähnliche Verwechslungen aufgrund von Lesefehlern passieren mir regelmassig zwischen Wortpaaren wie «renoviert» und «renommiert». Das kann dazu führen, dass ich mich beim ersten Lesen eines Textes, in dem beispielsweise von einen «renommierten» Architekten die Rede ist, plötzlich zu fragen beginne, welche Körperteile an besagtem Architekten «renoviert» sein könnten. Ein interessanter Lesefehler unterläuft mir nicht selten bei der Lektüre des Adjektivs «randständig». Fast jedes Mal, wenn ich in einem Artikel randständig lesen sollte, lese ich unbeabsichtigt «randanständig», was beinahe schon wie eine Variante des Adjektivs «grundanständig» klingt.

Es kann natürlich auch vorkommen, dass man etwas richtig liest, aber das Richtige falsch versteht. So wie jener Bub, der neulich in Spanien auf der Autobahn den Wegweiser Richtung «Elche» las, aber das Wort «Elche» nicht als Ortsnamen einer südspanischen Stadt erkannte. «Leben hier wirklich Elche?», fragte er seinen Vater, der sich im ersten Moment nicht erklären konnte, wie der Junge bei 36 Grad Aussentemperatur an Tiere aus der nordischen Kühle denken musste.

Nicht unproblematisch in diesem Zusammenhang sind auch absichtliche Fehler, die man so lange im Übermut macht, bis man vergisst, dass sie scherzhaft gemeint waren. So habe ich beispielsweise über Jahre immer wieder spasseshalber gesagt, diese oder jene Aufgabe gehöre nicht zu meinem Rechaud, bis mir, als ich es einmal ernst meinte, das Wort Ressort nicht mehr einfallen wollte.

Wie bereits angedeutet, ist das Positive am falschen Lesen die Tatsache, dass manch ein Fehler mit einem Erkenntnisgewinn einhergeht. So las ich unlängst bei der Tafel vor einer Bäckerei «Tages-Hit: bewegte Brötchen!». Natürlich stand in Wahrheit «belegte Brötchen» auf der Tafel. Doch machte mich erst mein fehlerhaftes Lesen darauf aufmerksam, dass belegte Brötchen tatsächlich seit vielen Jahrzehnten nur in den immer gleichen paar Ausführungen erhältlich sind, und dass es so gesehen bestimmt nicht ganz falsch wäre, wenn endlich ein bisschen Bewegung in die Belegung der belegten Brötchen käme.