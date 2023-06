SRF Neue weibliche Doppelspitze für den «Literaturclub» Laura de Weck und Jennifer Khakshouri moderieren ab Herbst abwechselnd den «Literaturclub». Die beiden Frauen folgen auf Nicola Steiner, welche die Leitung des Literaturhaus Zürich übernimmt.

Jennifer Khakshouri (l.) und Laura de Weck (r.) sind die neuen Aushängeschilder des «Literaturclub». Bild:

SRF/Gian Vaitl

Generationenwechsel beim «Literaturclub» auf SRF1 am Dienstagabend: Laura de Weck und Jennifer Khakshouri übernehmen ab September in wechselnder Besetzung die Leitung des «Literaturclub» von Nicola Steiner. Steiner, die das Format seit 2014 moderiert, wird sich als neue Leiterin des Zürcher Literaturhauses neuen Aufgaben widmen.

Mit der Theater-, Filmautorin, Schauspielerin und Kolumnistin Laura de Weck tritt nicht, wie seinerzeit Nicola Steiner, ein in der Öffentlichkeit bis anhin unbekanntes Gesicht in Erscheinung, im Gegenteil: De Weck ist seit 2019 regelmässig Teil der Kritikerrunde beim «Literaturclub». «Literatur erzählt uns auch immer etwas über unser Innerstes und die verrückte Gegenwart. Diesen Austausch mit Kritikerinnen und Gästen zu moderieren – auf diese reiz- und anspruchsvolle Aufgabe freue ich mich», lässt sie sich in der Medienmitteilung zitieren.

Vor de Wecks Moderationseinstand am 10. Oktober wird ihre Kollegin Jennifer Khakshouri am 5. September die neue Ära des Literaturclub einläuten. Die Literaturvermittlerin, Redaktorin und Radiomoderatorin hat zwischen 2005 und 2017 für das SRF gearbeitet und bringt viel Erfahrungen als Audio-Journalistin mit. «Mir ist wichtig, dem Publikum des ‹Literaturclub› die ganze Vielfalt der Literatur näher zu bringen: von Prinz Harrys Biographie über Essays der Schweizer Autorin Ivna Žic bis zu Klassikern wie ‹The Handmaid’s Tale›», erklärt Khakshouri in der Medienmitteilung ihre neue Rolle.

Und SRF-Kulturchefin Susanne Wille ergänzt: «Mit Laura de Weck und Jennifer Khakshouri prägen künftig zwei Persönlichkeiten mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und Stilen den ‹Literaturclub›. Die beiden verbindet ihre Begeisterung, über Literatur zu debattieren. Ich bin überzeugt, dass sie die grosse Strahlkraft der Sendung weiter entwickeln werden.»

Nicole Steiners letzte Sendung wird am 4. Juli ausgestrahlt.