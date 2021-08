Stadt Luzern Löwendenkmal- und Bourbaki-Jubiläen: Die Stadt zelebriert mit Feiern und Führungen Der Luzerner Stadtrat lädt Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zu einer Gedenk- und Jubiläumsfeier ein. Ausserdem finden rund um das Löwendenkmal kostenlose Führungen statt.

Das im Jahr 1821 eingeweihte Löwendenkmal wurde vor Corona von jeweils rund 1,4 Millionen Menschen pro Jahr besucht. Die Stadt Luzern würdigt das bedeutende Denkmal am 10. August 2021 deshalb mit einer Gedenk- und Jubiläumsfeier, an der Persönlichkeiten wie Alt Bundesrätin Doris Leuthard oder Stadtpräsident Beat Züsli eine Rede halten werden. Der Anlass wird am 10.30 Uhr auf Tele 1 live übertragen.

Das Löwendenkmal in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. Juni 2021)

«Tag der Denkmalmeile»

Am 14. August steht nicht mehr nur das Löwendenkmal im Mittelpunkt, denn das Bourbaki Panorama feiert 2021 ein 150-jähriges Jubiläum – die Internierung der Bourbaki-Armee in der Schweiz. Der nahegelegene Gletschergarten hat zudem vor kurzem eine neue Felsenwelt eröffnet. Am «Tag der Denkmalmeile» bieten deshalb Fachpersonen an den drei Standorten Löwendenkmal, Bourbaki Panorama und Gletschergarten kostenlose Führungen zu verschiedenen Themen an.

Die neue Felsenwelt im Gletschergarten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Unter anderem werden im Bourbaki Grenzsituationen und Grenzerfahrungen eingeordnet, oder beim Löwendenkmal Inschriften entziffert und die aufwendige Pflege der Parkanlage erläutert. Ebenfalls am 14. August erscheint das Buch «In die Höhle des Löwen», das 20 Beiträge von Fachpersonen zum Löwendenkmal enthält. (mha)