KKL «Swinging Christmas» mit Pepe Lienhard: Standing Ovations für die Einspringer Bandleader Pepe Lienhard sprang am Sonntag im Konzertsaal KKL kurzfristig für das wegen der Corona-Reisebestimmungen verhinderte Glenn Miller Orchestra ein. Und rettete sogar deren Swing ins Programm.

Pepe Lienhard bei seinem Auftritt vor zwei Monaten am World Band Festival im KKL Luzern. Nadia Schaerli

Wie kann man in einer knappen Woche ein Programm und Arrangements erstellen und eine Big Band zusammenbringen? Und das vor Weihnachten, wo alle verschiedene Engagements haben? Pepe Lienhard gelang das für «Swinging Christmas» vorzüglich. Er konnte tatsächlich so kurzfristig für das Glenn Miller Orchestra einspringen, das nicht einreisen durfte, und erntete am Sonntag im Konzertsaal des KKL Standing Ovations.

Pepe Lienhard gut gelaunt in allen Rollen

Das Programm begeisterte mit weihnachtlichen Songs und vielen Glenn-Miller-Arrangements. Pepe Lienhard kündigte jede Nummer gut gelaunt an, griff auch mal zum Saxofon, liess der Band viel Freiraum, wippte oft nur ein wenig mit. Die Gesangssolisten fügten sich so nahtlos in den Sound ein wie Musiker, die noch nie mit der Band gespielt hatten. Besonders Heiko Bidmon, aus Köln angereist, überraschte mit fantastischen Klarinetten-Soli und improvisierte hinreissend in «Sing, Sing, Sing» mit dem vorzüglichen Drummer Peter Lübke.

Die Schweizer Sam Singers kamen den Andrew Sisters mit ihrem Gesang und ihren Choreografien recht nahe. Die Solisten Dorothea Lorene, Pino Gasparini und Kent Stelter trafen mit ihren variablen Stimmen in jedem Song den zündenden Sound. Die Lichtregie veränderte die Stimmung mit rhythmisch wechselnden Farben.

Tschaikowskis Klavierkonzert mit Big Band? Bei Pepe Lienhard war auch das mit dem Pianisten Christian Wegscheider, herrlich verjazzt, möglich. «Silent Night», «White Christmas» und zuletzt «Leise rieselt der Schnee» gab weihnächtliche Stimmung mit auf den Heimweg.