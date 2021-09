Stargast Sehr persönliche Sharon Stone verrät in Zürich: «Ohne Agent lebt es sich besser!» Das Filmfestival in Zürich verleiht dem Filmstar Sharon Stone einen Preis für ihre Karriere. Was sagt sie rückblickend zu ihrem Kultstatus, der eng mit ihrem Image als Sexikone verbunden ist?

Sie ist Film- und Sexikone einer ganzen Generation. Am Wochenende besuchte Sharon Stone Zürich und nahm am Filmfestival ZFF die Auszeichnung für ihre Karriere entgegen. Einen neuen Film gibt es zwar nicht. Dafür immerhin eine Autobiografie, in der sie mit Hollywood abrechnet. Mit Schreiben begann sie nach ihrem Hirnschlag vor 20 Jahren, wie sie anlässlich einer Pressekonferenz in Zürich verriet. «Zehn Tage nach 9/11», so die 63-Jährige und dreifache Mutter.

Sharon Stone anlässlich der Verleihung ihres «Golden Icon Award» in Zürich. Bild: Luiz Freire/ZFF

Interviews will sie keine geben. Und für einen kurzen Moment wünscht man sich die Fantasie eines Manns wie Tom Kummer, der die Antworten für fingierte Interviews in den 1990ern, darunter eines mit Sharon Stone, gleich selber erfand. Zweifellos, eine Schauspielerin wie Sharon Stone, regt gerade bei Männern aus Kummers Generation die Fantasie an.

Sharon Stone am Zürcher Filmfestival. KEYSTONE/SDA

«Die nächste Frage kommt von dieser Frau im schwarz-weissen Kleid», sagte Stone, als sie auf die Journalistin zeigt. Mit ihrer Ankündigung, an einer Autobiografie zu schreiben, schreckte sie ihre früheren Arbeitgeber auf. «Danach wollte keiner mehr mit mir arbeiten.»

Karriereschub und stinksauer wegen «Basic Instinct»

Starstatus erhielt Stone nach ihrem Film «Basic Instinct» 1992. Bei der «Beinüberschlagszene», die Stone beim Verhör mit Michael Douglas und Co. kurz ohne Höschen zeigt, wurde sie übers Ohr gehauen, wie sie später sagte. Bekannt ist, Regisseur Paul Verhoeven haute Stone übers Ohr. Dafür kassierte er von Stone eine Ohrfeige.

Später hatte sie genug davon, ständig von Männern fremdbestimmt zu werden. «Basic Instinct» und «Casino» prägten die Frau. Für letzteren von Martin Scorsese mit Robert de Niro gab es unter anderem einen Oscar. «Bei meiner Arbeit war ich meist die einzige Frau mit 250 Männern auf dem Set», sagt sie in Zürich und sorgt für Lacher. Das sei eine delikate Angelegenheit. Heute würde sie am liebsten mit «ganz vielen Schauspielerinnen zusammenarbeiten».

Unehrliche Agenten und ein Kleid, das sich verheddert

Von Männern fremdbestimmt zu werden, damit hat sie abgeschlossen. In Zürich verrät sie, weshalb sie gut auf Künstleragenturen verzichten kann und es sich ganz gut lebt ohne einen Agenten, der die Rollen besorgt. «Ich denke, Agenturen sammeln all deine Angebote und diskutieren an ihren Bord-Meetings, ob nicht welche besser anderen Kollegen zugeschanzt werden könnten. Mit Agenturen kriegst du also gar nicht alle Angebote, die dir eigentlich zustehen. Sie sind nicht komplett ehrlich mit ihren Klienten.» Nach ihrer Ankündigung, das Buch zu schreiben, brachen Agenturen mit ihr – und sie mit ihnen. Sie will damit nicht eine schlechtere Karte gezogen haben. «Denn ab da waren es plötzlich mehr Angebote als je zuvor», so Stone.

Über ihren Ikonenstatus freut sie sich dafür umso mehr, auch wenn sie seit «Casino» ein wenig in der Versenkung gelandet ist. Gutgelaunt betont sie, wie sehr sie sich über den Award aus der Schweiz freue. Und als sich am Ende der Medienveranstaltung ihr Kleid im Stuhl verheddert, raunt sie den Journalisten zu: «Andere kommen im T-Shirt zur Pressekonferenz, ich trage immerhin Couture.»