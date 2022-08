Lucerne Festival Vorwoche mit Jugendorchestern: wo bleibt die «Generation Greta»? Das Ensemble Illumina aus Südamerika beschloss die Vorwoche des Festivals mit Jugendorchestern. Aber es zeigte, dass neues Publikum auch mit originellen Konzertformaten schwer zu gewinnen ist.

Ensemble in Bewegung: «Illumina» im KKL.

Schon der Auftakt zum letzten Jugendorchesterkonzert der Vorwoche von Lucerne Festival war am Donnerstag speziell: Schuberts Lied «Der Doppelgänger» erklang in einer Version für drei Instrumente, bei der der Bratsche eine Geige als Echo antwortete und in der Weite des Konzert­saals mit ihr verschmolz. Dann versammelten sich die 25 Streicher zum weiträumigen Tableau, das choreografisch ständig in Bewegung blieb. Und steigerten Heitor Villa-Lobos’ vierte Bachianas Brasileiras zu einem expressiv überbordenden Klangstrom, der einen sogartig mitriss. Wie sich die 25 Streicher zu solch sinfonischer Grösse steigern konnten, blieb ein Rätsel.

Politisches blieb nur eine Zugabe

Ein Rätsel blieb auch die Auswahl der Stücke, die die südamerikanische Formation Illumina unter dem Motto «The Nature of Light» verband. Als uns das Allegro aus Beethovens Streichquartett op. 131, wieder ins Riesenhafte vergrössert und heftig attackiert, in die Pause entliess, war das immerhin ein Höhepunkt, an dem man sich halten konnte. Keine Frage: Musikalisch fuhr einem das Spiel der jungen Südamerikaner ein.

Das Rätsel um die Lichtmetaphorik löste nach der Pause Benjamin Brittens Liederzyklus «Illuminations» mit dem überragenden Tenor Mark Padmore. Nur war das jetzt ein fast normales Konzertsetting.

Dennoch: Unter den Jugendkonzerten in dieser Woche entsprach dieses am ehesten Michael Haefligers von Greta Thunberg inspirierter Idee, vermehrt die engagierte junge Generation anzusprechen. Dafür schien Illumina ideal, weil das Ensemble als politisches Künstlerkollektiv gegründet wurde. Davon war nur etwas zu spüren, als die Bratschistin die Ankündigung der Zusage – der Spiritual «Wade in the water» – mit einem Plädoyer für Diversität verband.

Dass man damit die «Generation Greta» nicht ansprechen kann, zeigte der spärliche Publikumsaufmarsch, in dem Jüngere die Ausnahme bildeten. Vielleicht braucht diese Idee ein Format, wie es einmal die «Young Performance» war. Weil es auch Sitzkissenkonzerte nicht mehr gibt, gibt es am Festival nur noch zwei Angebote speziell für ein junges Publikum.