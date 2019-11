Kampf der Streaming-Giganten: Welche der neuen Plattformen ist die beste? Wir haben die fünf grossen Streaming-Dienste und ihre Top-Serien miteinander verglichen. Die Übersicht. Raffael Schuppisser und Daniel Fuchs

Disney+: Die Gigantin

Star Wars: The Mandalorian

Bild: Disney

Nebst den Walt-Disney-Klassikern von Mickey-Mouse über Cinderella bis Lion King will Disney+ Abonnenten alles aus seinem riesigen Fundus an Filmen und Serien bieten. Pixar ist dabei und auch die Superhelden-Sequels. Mit «The Mandalorian» will Disney+ ab Mitte November etwas für Star-Wars- und Serienfans bieten. Die Geschichte soll sich in einer Zeit vor dem letzten grossen Star-Wars-Film «Die letzten Jedi» abspielen.



Monatsabo in den USA

7 Dollar



Auswahl

Schier unendlich mit den Marvel- und Pixar-Produktionen sowie den hauseigenen Filmen. Hinzu kommen Produktionen aus dem Hause 20th Century Fox.



Empfang

Vorerst offiziell nur in den USA, Kanada und den Niederlanden. Mit einem VPN sollte es aber auch von hier klappen. Schweiz dürfte 2020 folgen.



Sky Show – Die Exklusive

Game of Thrones

Bild: HBO

Sie gilt als beliebteste Serie überhaupt. In acht Staffeln und 73 Folgen folgen die Zuschauer dieser vielschichtigen Fantasy-Geschichte in einer Welt, die an das Mittelalter in Europa erinnert. Die Serie wurde in Amerika ursprünglich für den Kabelsender HBO produziert. Weiter auf Sky Show: Die deutsche Gangster-Familienclan-Serie «4 Blocks» oder das Teenie-Absturz-Drama «Euphoria».

Monatsabo

14.90 Franken



Auswahl

Über 200 Serien, Filme



Empfang

Via App

Netflix: Die Etablierte

The Spy

Bild: Netflix

Die Miniserie (sechs Folgen) war die Entdeckung des Herbstes. Filmkomiker Sacha Baron Cohen («Borat», «Ali G.») spielt den in den 1960ern real spionierenden Mossad-Agenten Eli Cohen, der Israel mit Informationen aus dem syrischen Regime versorgte. Es macht Spass, Cohen bei dieser ernsthaften Rolle zuzuschauen.

Monatsabo

14.90 Franken



Auswahl

Über 1000 Serien («Hause of Cards», «Orange is the new Black») und Filme



Empfang

Via App



Amazon Prime Video: Die Unbekannte

Fleabag

Bild: Amazon

Beziehungsleben, sexuelle Unzufriedenheit und viel schwarzer Humor: In dieser britischen Serie à zwei Staffeln tingelt eine junge Frau namens Fleabag (gespielt von Phoebe Waller-Bridge) durchs Leben. Ebenso viel schwarzer Humor zeichnet die Serie «I love Dick» mit Kevin Bacon als modernem Cowboy mit viel Machogehabe, aber auch Intelligenz aus.

Monatsabo

6.50 Franken



Auswahl

ca. 400 Serien



Empfang

Via App, Browser und TV-Boxen



Apple TV+: Die Neue

The Morning Show

Bild: Apple

Das Flaggschiff der ersten «Apple Originals»-Serien blickt hinter die Kulissen eines TV-Senders in der Post-#MeToo-Ära: Als ihr langjähriger Co-Moderator (Steve Carell) der sexuellen Belästigung beschuldigt und freigestellt wird, muss Morgen-Show-Moderatorin Alex Levy (Jennifer Aniston) ihre Rolle beim Sender neu überdenken.

Monatsabo

Ab 6 Franken



Auswahl

Exklusive, selbst produzierte Inhalte, Angebot noch klein



Empfang

Nur via Apple-Geräte, zum Beispiel via Apple-TV