SummAir-Festival live bei uns In Hochdorf gibt`s Musik, auch live vor Ort

Mit fünf illustren Schweizer Acts findet morgen Donnerstag in Hochdorf das Open Air SummAir statt. Die Show kann per Livestream mitverfolgt werden, ab 18 Uhr auch auf www.luzernerzeitung.ch. Am Start sind: Josua Romano, The B-Shakers, Veronica Fusaro, ZiBBZ (Schweizer Vertreter beim Eurosong Contest 2018 sowie Marc Amacher (bekannt aus «The Voice of Germany») & Band. Moderiert wird das Festival von Ex-Miss Schweiz Linda Fäh. Ursprünglich als reines Online-Festival geplant, können die Veranstalter nach den letzten Bundesratsbeschlüssen auch Zuschauer vor Ort zulassen. Dies an 56 Vierer-Stehtischen mit genug Abstand zueinander. (are)