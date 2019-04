Superheldenepos «Avengers: Endgame» knackt beim Kinostart gleich mehrere Rekorde Das Superheldenepos «Avengers: Endgame» hat einen Kassenrekord in den Kinos aufgestellt. In den USA hat das Blockbuster-Ereignis am Startwochenende rund 350 Mio. US-Dollar eingespielt. Dies ist das erfolgreichste Startwochenende eines Filmes aller Zeiten.

Weltweit hat der Film 1,2 Mrd. US-Dollar eingespielt und ist damit der erste Film, der in nur 5 Tagen die Eine-Milliarden-Marke knacken konnte. Darüber hinaus startete «Avengers: Endgame» in allen Ländern auf Platz 1 der Kinocharts. In der Schweiz sorgte «Endgame» nach Angaben des Schweizerischen Kino-Verbandes ebenfalls für gute Ergebnisse und führte etwa die jüngste Filmhitparade in der Deutschschweiz an.