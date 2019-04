Video

Superheldenepos «Avengers: Endgame» legt Kino-Rekordstart hin

Das Superheldenepos "Avengers: Endgame" hat einen Kassenrekord in den Kinos aufgestellt: In den USA hat das Blockbuster-Ereignis mit einem sensationellen Einspiel von 350 Mio. Weltweit hat der Film 1,2 Mrd. US-Dollar eingespielt und ist damit der erste Film, der in nur 5 Tagen die Eine-Milliarden-Marke knacken konnte.