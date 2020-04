Interview Susanne Wille im grossen Interview: «Ich habe noch nie in Sprungbrett-Kategorien gedacht» Sie ist eines der bekanntesten Gesichter beim Schweizer Fernsehen. Nun verlässt die Polit-Journalistin Susanne Wille das Moderationspult und wird Kulturchefin bei SRF. Was zeichnet ihren per­sönlichen Kulturkonsum aus – und was muss die ­Kulturberichterstattung leisten in der Coronakrise?

«Gerade jetzt ist es die Aufgabe des Journalismus, für die Kultur Öffentlichkeit zu schaffen»: Susanne Wille, neue Kulturchefin des SRF. Lukas Mäder/SRF

Wir erreichen Susanne Wille zwischen zwei SRF-Telefonkonferenzen. Wie die meisten Menschen arbeitet Wille derzeit von ihrem Zuhause aus. Das Haus steht in der Aargauer Gemeinde Boniswil am Hallwilersee. Dort lernen auch ihre drei Kinder für die Schule und arbeitet ihr Mann im Homeoffice, SRF-Moderator Franz Fischlin.

Sie sind bekannt als Moderatorin von «Rundschau» und «10vor10». Nun verlassen Sie den News-Journalismus und werden Chefin von SRF Kultur. Haben Sie genug vom Rampenlicht?

Susanne Wille: Nein, das ist kein Entscheid gegen das Moderieren, sondern ein Entscheid für mehr Verantwortung. Für mich war die Kamera ein Teil der Arbeit, ich moderiere sehr gern, mag den Austausch mit dem Publikum. In meiner bisherigen Laufbahn durfte ich alles tun, was es an Spannendem gibt in der Polit-Moderation. In den letzten Jahren habe ich hinter den Kulissen vermehrt an digitalen Transformationsprojekten gearbeitet, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich ganz strategisch arbeiten möchte.

Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Abgesehen von der Coronakrise erleben wir in der Medienlandschaft unglaublich spannende Zeiten. In den nächsten Jahren bleibt kein Stein auf dem anderen. Es gilt die digitale Transformation zu schaffen. Hier möchte ich mit anpacken. Die Kultur ist mit Dok, Wissen, Fiktion und Radio SRF2 Kultur zudem eine starke Kraft, die unsere Gesellschaft zusammenhält, das ist wichtiger denn je.

Wäre Ihnen mit Ihrem Hintergrund als Polit-Journalistin nicht ein Chefposten in diesem Bereich lieber gewesen?

Ich vollziehe jetzt ja nicht einen Schritt von der Polit-Journalistin zur Kulturjournalistin. Es ist vielmehr eine ­Managementaufgabe und solche Managementaufgaben sind in allen Abteilungen ähnlich. Sie beinhalten zum Beispiel Herausforderungen wie das bessere Erreichen eines jüngeren Publikums. Oder: Wie können wir mit weniger Geld weiterhin ein gutes Programm gestalten? Wie schaffen wir neue Angebote?

Welche Ideen haben Sie konkret?

Es wäre falsch, jetzt bereits mit konkreten Plänen in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe schon Ideen, muss aber zuerst einmal sehen, wie sich das einspielt.

Wann ist Ihre letzte «10vor10»- Sendung?

Das ist noch nicht klar.

SRF-Direktorin Nathalie Wappler war einst auch Kulturchefin bei SRF. Ist der Chefposten nur eine Zwischenetage für Ihren Weg nach ganz oben?

Ich habe noch nie in Sprungbrettkategorien gedacht. Das hat sich immer bewährt. Ich habe mich aber stets reingekniet in die Arbeit. Und das hat sich ebenso bewährt. Und diese Geisteshaltung werde ich mir erhalten. Ich habe zwanzig Jahre an der journalistischen Front gearbeitet. In einer Übergangsphase habe ich nun erste Managementaufgaben erhalten. Jetzt darf ich eine Abteilung mit 300 Leuten übernehmen und habe Mitverantwortung als Mitglied der Geschäftsleitung für 3000 Leute. Hinzu kommt die grosse Verantwortung beim Mitbestimmen über die Film- und Kulturförderung in diesem Land. SRF ist da einer der grössten Player. Ich freue mich darauf.

Susanne Wille und Ehemann Franz Fischlin gemeinsam im SRF-Tagesschau-Studio. (Archivbild.) Screenshot SRF

Die gegenwärtige Coronakrise bedeutet für die meisten Journalisten eine äusserst spannende Zeit, sowohl beruflich als auch privat. Wie haben Sie sie bis jetzt persönlich erlebt bei SRF?

In einer ersten Phase, vom ersten bestätigten Covid-Fall im Tessin bis zum ersten Dutzend Erkrankter, war ich für 10vor10 am Moderieren. Wir hatten Virologen und andere Experten im Studio, das war schon sehr aussergewöhnlich. Hinzu galt es aber wie bei allen Familien die Situation zu Hause zu meistern. Einerseits war da also der publizistische Auftrag, die Bevölkerung zu informieren. Andererseits veränderte sich die persönliche Situation ganz fundamental. Alles musste neu arrangiert werden.

Welche Rolle hat der Kulturjournalismus in Zeiten von Corona?

Der Frühling 2020 ist eine Bruchstelle und trifft die Kultur hart. Wann wurde uns letztmals vor Augen geführt, wie wichtig die Kultur ist für unser Zusammenleben? Wie viel fehlt, wenn Kinosäle und Theater- und Konzertbühnen geschlossen sind, wenn sich Menschen nicht mehr versammeln können, um gemeinsam etwas Grosses zu erleben? Gerade darum ist es jetzt erstens die Aufgabe des Kulturjournalismus weiterhin Öffentlichkeit zu schaffen. Wir haben beispielsweise in vielen Sonderprogrammen reagiert: mit Spezialsendungen zur Schweizer Literatur, mit mehr Schweizer Musik, wir haben, noch mehr als sonst, Kulturschaffenden eine Stimme gegeben, 250 Hörspiele online zugänglich gemacht, viele «Tatort»-Filme aus Luzern stehen als Video-on-Demand zur Verfügung.

Und die zweite Aufgabe?

Kulturjournalismus muss zweitens aufzeigen, wie sich die Kulturszene aktuell selbst grad neu erfindet mit originellen Onlineprojekten. Darüber hinaus ist es die Aufgabe, die Kulturszene auch mit kritischem Journalismus zu unterstützen. Funktionieren die Hilfsmass­nahmen und Finanzfonds? Was kann die Gesellschaft tun, damit weniger Kulturschaffende unter prekären Bedingungen, ohne Finanzreserven, in Arbeitsverhältnissen auf Abruf, ihrem Beruf nachgehen müssen?

Andererseits ist SRF auch einer der grössten Kulturförderer des Landes, zum Beispiel beim Film und den Serien.

Hier beteiligt sich SRF an Mehrkosten, weil es wegen der Covid-Prävention zu Drehunterbrüchen und Verschiebungen kommt. Wir schaffen neue Sendeplätze für den Schweizer Film, damit die Autorinnen und Autoren Urheberrechtsentschädigungen bekommen. Bei Festivals zeigen wir nach Möglichkeit Filme auf unserer Onlineplattform, zum Beispiel Dokfilme des Visions du Réel Nyon, das ab dieser Woche online ausgetragen wird. Aktuell läuft eine Ausschreibung, in der Filmschaffende aus der ganzen Schweiz die Eindrücke der letzten Wochen filmisch umsetzen. Das sollte im Mai fertig sein. Ich bin gespannt.

Von der Politik zur Kultur Susanne Wille wurde am 25. April 1974 in Villmergen im Kanton Aargau geboren. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie als Videojournalistin beim Regionalsender Tele M1. Einem breiten Publikum wurde sie bekannt, als sie 2001 als 26-Jährige zum Nachrichtenformat «10 vor 10» des Schweizer Fernsehens stiess. Nach Stationen in der Bundeshausredaktion und beim Politik-Magazin «Rundschau» kehrte sie 2017 zu «10 vor 10» zurück. Daneben übernahm sie strategische Aufgaben beim Umbau der Newsorganisation des SRF. Ab dem 1. Juni leitet sie nun die Abteilung Kultur und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Wille lebt mit ihrem Mann, dem «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin, im Aargau. Sie haben drei gemeinsame Kinder.

Wie wichtig ist Ihnen die Einschaltquote in der Kulturberichterstattung?

SRF-Kultur ist in einer besonderen Situation: Wir haben eine Konzession mit einem Leistungsauftrag. Dieser besagt, wir fördern die schweizerische Kultur, tragen zur Stärkung der kulturellen Werte bei. Das ist ganz wichtig. Ich gehöre aber trotzdem nicht zu denjenigen, die sagen, die Quote spielt keine Rolle in der Kulturberichterstattung. Unser Programm darf nie Selbstzweck sein. Mit Serien, Doks und Wissenssendungen erreichen wir ein breites Publikum. Trotzdem darf man die Quoten nicht mit der Tagesschau vergleichen. SRF Kultur wendet sich mit vielen Angeboten auch an Publikumsgruppen mit spezifischen Interessen. Auch das ist wichtig.

Sie sind auch Kulturkonsumentin. Privat, was steht bei Ihnen ­zuoberst?

Ich lese sehr viel, zum Leidwesen meiner Familie nicht auf dem E-Reader, sondern in Büchern, die viel Raum einnehmen in unserem Haus. Ich habe lange auch getanzt, klassisch und Modern Dance. Mein Konsum ist sehr breit.

Bitte antworten Sie auf die nach­folgenden Fragen ganz knapp. Livekonzert oder Playlist?

Konzert.

Klassik oder Rock?

Klassik.

Was hören Sie aktuell.

«The Year Of Wonder», eine Playlist einer BBC-Autorin, die jeden Tag ein klassisches Stück kuratiert. Doch ich lasse auch die Playlist unserer Familie des Jahres 2020 laufen. Wir kreieren jedes Jahr eine solche Playlist. Sie vertont quasi das familiäre Leben. Ein wunderbar wilder Mix.

Sachbuch oder Roman?

Jetzt Sachbuch, früher eher Roman.

Welche Bücher liegen auf Ihrem Nachttisch?

«Königskinder» von Alex Capus. Daneben ganz viele Sachbücher über Management und digitale Transformation (lacht).

Kino oder TV-Serie?

Rein vom Zeitbudget her Serien, obwohl ich ein grosser Kinofan bin.

Welche Serien sind das aktuell?

Nach «Wilder», «Weissensee», «Quartier des Banques» von RTS, grossartig, und «Casa del Papel».

Apropos «Quartier des Banques», es gibt weitere grossartige Westschweizer Serien, von RTS produziert. «Bulle» mit Claudia Cardinale etwa. Sie läuft in der Deutschschweiz nur zu Rand­zeiten und unter dem Namen «Kleine Lügen». Weshalb nicht prominenter?

Der Sendezeitpunkt ist nicht das einzige Kriterium, denn das Nutzungs­verhalten hat sich sehr verändert, hin zu zeitversetzter oder Onlinenutzung. Aber ich gebe Ihnen recht, gute Serien aus den anderen Sprachregionen dürfen in der Deutschschweiz durchaus mehr Bekanntheit erlangen.

Braucht es mehr davon, und sollen sie auch in der Deutschschweiz ausgestrahlt werden?

Ein klares Ja, werden sie auch. Eine Serie wie «Quartier des Banques» machte die ganze Banken- und Finanzwelt der Westschweiz einem breiten Publikum zugänglich. Es ist ja auch unsere Strategie, dass wir mit der hauseigenen Streamingplattform, die bald lanciert wird, einen viel stärkeren Austausch haben werden mit den anderen Sprachregionen. Das ist ganz wichtig, ergeben sich doch damit Einblicke in andere Regionen der Schweiz. Dieses Portal wird ein wertvolles Panoptikum.

Wann kommt dieses Streamingportal?

Der Start ist nach wie vor auf Herbst geplant.

Dann geht die Reise ganz klar in Richtung Video-on-Demand?

Sowohl als auch. Je nach Serie. «Frieden», die Nachkriegsserie im Herbst über die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg wird zur Primetime laufen, aber natürlich online zugänglich sein. Andere Formate werden für online produziert, aber allenfalls dann auch im linearen Fernsehen gezeigt.

Warum überhaupt eigene Serien produzieren? SRF könnte das auch einfach den Privaten wie Netflix überlassen. Dort liegt nicht nur viel Geld, sondern auch grosse Kom­petenz.

Es ist legitim, dass Sie diese Frage stellen. Wir sind aber überzeugt, es braucht eigene Schweizer Serien. Und davon sehe ich bei den grossen Streamingdiensten kaum welche. Es ist wichtig, dass wir unsere Lebenswelt in Serien hier abbilden, Themen auch aus einer Schweizer Optik heraus erzählen. Hier können wir etwas bieten, das andere nicht bieten können. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Damit schaffen wir auch Nähe zum Publikum, was uns wichtig ist.

Und «Frieden» ist ein gutes ­Beispiel dafür?

Ja, ganz klar. Hier geht es um die Vermittlung einer historischen Zeit in der Schweiz. Im Kalender, in den ­Geschichtsbüchern ist der Krieg 1945 zu Ende, das Leben der Menschen aber ging unter veränderten und schwierigen Bedingungen weiter. Die Befindlichkeiten von damals zum Leben zu bringen, das ist die Kraft einer Serie. Wir werden die Serie auch weiteren Programm einbetten. Es gibt Doks dazu, Interviews mit Zeitzeugen, es soll auch eine Debatte entstehen.

Sie bezeichnen sich sehr stark als Familienmensch. Wie bringen Sie das mit der neuen Stelle unter einen Hut?

Viele Jahre habe ich diese Frage gar nicht beantwortet oder mit der Gegenfrage: Würden Sie das auch einen Mann in leitender Position fragen? ­Inzwischen ist mir aber der Appell wichtig: Gleichstellung ist auch Männersache. Mein Mann redet nicht nur von Gleichstellung. Er lebt sie auch. Mein Mann unterstützt mich sehr stark. Ich habe noch nie nine to five gearbeitet. Und ich werde es mir auch künftig nicht nehmen lassen, beispielsweise einer Vortragsübung meiner Kinder beizuwohnen.

Ihr Mann ist auch Fernseh­moderator. Wird er weniger am Bildschirm zu sehen sein?

Er hat sein Pensum in den letzten Jahren für meine Führungsaufgaben reduziert, aber er wird weiterhin mode­rieren.