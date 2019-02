Swiss Music Awards: Schweizer Musikszene feiert sich selber Zum ersten Mal wurden die Swiss Music Awards in Luzern verliehen. Es gab viel Schein und Glanz und mit Loco Escrito sogar einen überraschenden Sieger. Michael Graber

Steff la Chefs erhält die Auszeichnung für den «Best Female Act». (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Loco Escrito wird für den «Best Hit» ausgezeichnet. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Bligg bedankt sich für den Sieg in der Kategorie «Best Album». (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Sina erhält den Outstanding Achievement Award. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Bligg gewinnt den Award in der Kategorie «Best Male Act». (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Lo & Leduc dürfen den begehrten Award in der Kategorie «Best Group» entgegennehmen. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Stefan Büßer an den Swiss Music Awards. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Die Nidwaldner Bachelor-Kandidatin Fabienne Mischler mit ihrem Vater Willi Mischler und Fabiennes beste Freundin Nadine. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019)) Bligg läuft mit seiner Begleitung über den roten Teppich. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019))

Bligg macht Selfies mit seinen Fans. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019)) Das Schweizer Model Manuela Frey posiert mit ihren Fans. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019)) Fotostudio für die Fotografen. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019))

Im Bild ist der Rote Teppich auf dem Europaplatz. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019))

Der Basler Musiker Baschi macht ein Selfie mit einem FCZ-Fan. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019))

Im Bild ist Nicole Bernegger auf dem Roten Teppich. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019))

Eine Limousine vor dem KKL Luzern. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019))

Der Basler Musiker Baschi macht ein Selfie mit einem Fan. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019))

Baschis Schuhe auf dem Roten Teppich. (Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019)) Die Medien belagern den Roten Teppich vor dem KKL während der Verleihung der Swiss Music Awards. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler (Luzern, 16. Februar 2019)) US-Sängerin Billie Eilish präsentiert sich auf dem Roten Teppich. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler (Luzern, 16. Februar 2019)) Sie stellt sich für Fotos mit den Fans zur Verfügung. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Die Band Gotthard ist ebenfalls mit von der Partie. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Der Anlass findet in diesem Jahr zum ersten Mal im KKL Luzern statt. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Der Konzertsaal ist heuer Austragungsort der glamourösen Verleihung. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) 24 Bilder Zum ersten Mal in Luzern: Die Swiss Music Awards im KKL

«Keine Panik auf der Titanic». Der Weg an den Swiss Music Awards (SMA) über den roten Teppich ins KKL startet auf dem «Diamant». Das Schiff hätte kaum passender ausgewählt werden können – im Dezember 2017 schlug es Leck und drohte zu sinken. Mittlerweile schwimmt es wieder über den Vierwaldstättersee – einer aufwendigen Rettung sei Dank. «Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff» wollen auch die SMAs sagen. Die Musikbranche hat schon lange Leck geschlagen und doch spielt das Orchester tapfer weiter. Mit viel Pomp und Glamour versuchen die SMA zu kaschieren, dass das Schiff bereits Schräglage hat.

Zum ersten Mal machten sie das gestern in Luzern. Nach elf Ausgaben in Zürich ist der wichtigste Musikpreis in die Zentralschweiz gezügelt. Ins KKL und – eben –auf den «Diamant». Von dort machten sich all die Musiker und Promis auf den Weg. Im feinen Tuch bei erfreulich gutem Wetter und bei erfreulich vielen Fans, die den roten Teppich säumten. Geklatscht wurde mit schweizerischer Zurückhaltung, dafür wurden zahlreiche Selfies geknipst und richtig laut wurde es bei der Amerikanerin Billie Eilish.

Eminem kam nicht extra ins KKL

Ihr Auftritt verlieh der Show dann tatsächlich etwas internationales Flair – auch wenn die SMA mittlerweile glücklicherweise begriffen haben, dass die internationalen Preise bestenfalls eine Nebenrolle haben. Sie werden recht rassig runtergerattert – und Eminem kam erstaunlicherweise nicht extra ins KKL, um seinen Award abzuholen.

Den durchaus begehrten Betonklotz in den Schweizer Kategorien nahmen am Schluss Lo & Leduc (Best Group), Bligg (Best Male und Best Album mit Kombination), Emilie Zoé (Best Act Romandie), Black Sea Dahu (Artist Award), Härz (Best Breaking Act), The Gardener & The Tree (Best Live Act), Sina (Outstanding Achievement Award), Steff la Cheffe (Best Female), Marius Bear (Best Talent) und Loco Escrito (für Best Hit «Adios») nach Hause.

Kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass der Abend eigentlich ohne grössere Überraschung verlief. Mit Ausnahme von Black Sea Dahu (der Preis wurde aber durch andere Künstler bestimmt) sind es auch alles recht konsensorientierte Entscheidungen. Massgeblich für die Nominationen sind nackte Verkaufszahlen. Ebenfalls überraschend war der Sieg von Loco Escrito, der Lo & Leducs «079» schlug. Ausschlaggebend war hier ein Publikumsvoting während der Sendung.

Video starten Swiss Music Awards: Favoriten, Schwärme und Traumpreise

Büssi lässt die Hosen runter

Mehr Mut täte dem SMA ganz generell gut. Moderator Stefan Büsser hält es beispielsweise immer noch für witzig, mit heruntergelassenen Hosen (inklusive lustiger Unterhose) zu moderieren. Dazu hat man seine Co-Moderatorin durch eine Stimme aus dem Off ersetzt – das hat irgendwie das Humor-Niveau «Pfadi-Elternabend».

Berühren tut die Award-Show vor allem immer dann, wenn die Freude der Sieger spürbar wird. «Sprachlos. Tränen. Häähhh», fassten etwa Härz auf der Bühne ihre Gefühlslage recht präzise zusammen. Oder Marius Bear, der nett-grummlige Appenzeller. «Ich bin am Zittern wie ein nasser Hund. Wem soll ich nur alles Danke sagen?» Am Schluss kämpfte er fast ein bisschen mit den Tränen. Das hatte fast schon Oscar-Format. Zumindest ein bisschen.

Richtig gut war auch die Dankesrede von Loco Escrito , die so von Herzen gekommen ist, dass der innere Filter auch ein paar Fluchwörter durchrutschen liess. Er arbeite jetzt daran, dass er seiner Mutter ein Haus kaufen könne – wenn sie es nicht selber wolle, könne man die Wohnung dann aber auch einfach vermieten.

Vielleicht ist es bezeichnend, dass der Award die wirklich starken Momente immer dann hat, wenn er das Skript verlässt und es einfach passieren lässt. In ihrer Laudatio auf Sina sagt Ständerätin Pascale Bruderer, dass sie «so echt» sei. Das stimmt. Und eigentlich ist doch genau diese Echtheit der Trumpf von Schweizer Musik – all die derzeit erfolgreichen Schweizer Acts singen beispielsweise auf Mundart. Komischerweise wollen die Swiss Music Awards lieber eine Scheinwelt abbilden. Vielleicht könnte man im nächsten Jahr die Awards auf einem Schiff verleihen. Auf der «Diamant» zum Beispiel.