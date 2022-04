tABU Der Aufruf, über Depression zu reden, kommt aus dem Theater In der Alten Reithalle in Aarau stellt ein Laienensemble die Volkskrankheit Depression ins Scheinwerferlicht. «Dancing in the Dark» des Bühne Aarau Ensembles ist Aufklärung, Revue und diskret gelungene Selbstdarstellung. Jenseits von Voyeurismus.

D wie Discokugel und D wie Depression. In der Alten Reithalle hat beides Platz. PD

Stolz soll man sein. Und stolz sind zu Standing Ovations des Publikums sichtlich alle Beteiligten, die in der Alten Reithalle ihre Lebensgeschichte präsentiert haben. Ein grosser, weiter Kreis, die Mitwirkenden des Abends «Dancing in the Dark» von uns umschlossen – es gibt kein wir und die anderen: Alle sind anders.

Mitten unter uns und Teil von uns

Sie haben es getan. 18 Menschen unterschiedlichen Alters erzählen davon, was es heisst, an Depression zu leiden. Mut, den braucht es dazu. Doch weshalb eigentlich, warum noch immer? Die Experten ihres eigenen Leidens stehen für einen Gutteil der Bevölkerung. Sie sind nicht die Outlaws, aus der Gesellschaft gefallenen, sie verkörpern wortwörtlich unsere Mitte.

Nach Herz- und Kreislaufpro­blemen ist Depression die Volkskrankheit Nummer zwei. Doch anders als jene, somatisch fassbare, auf Röntgenschirmen nachzuweisen und im MRI belegbar, ist diese unsichtbare noch immer mit Vorurteilen behaftet: Willensschwäche, mangelnde Disziplin, Selbstmitleid, Hypochondrie, was wirft man den Betroffenen – in bester Absicht womöglich – nicht alles vor. «Hey, es chunt scho guet!»

Die Stars ihres eigenen Lebens

Mit ebendieser Aufmunterung aus dem Lautsprecher wird das Publikum vom Foyer in die grosse, hohe Halle gebeten und erlebt dort – Showtime. Das Lichtdesign imitiert Glamour und Gloria, jeder Spieler (es sind zwei), jede Spielerin (es sind 16) trägt ein glitzerndes Kostümteil, das genauso gut auf eine ESC-Bühne passte.

Das künstlerische Team hat eine kluge Entscheidung getroffen. «Dancing in the Dark» ist eine Revue und eine Tanz-Show, bei der die Beteiligten die Rolle ihres Lebens spielen. Sie sind die Stars ihres Kampfs gegen eine geächtete Krankheit. Und sie haben überlebt.

Entwickelt haben den rasanten Abend des Bühne Aarau Ensembles Könnerinnen und Könner mit Erfahrung. Die Autorin und Co-Regisseurin Anna Papst hat aufgrund von ausführlichen Gesprächen mit Betroffenen die Mundart-Texte geschrieben; Regisseur Jonas Egloff, fester Bestandteil der Bühne Aarau, übernimmt die Gesamtleitung. Die Choreografie obliegt Irène Wernli.

Lokal produziert, national rezipiert

Local Heroes sind sie alle, ihr Werk ist musikstark und von einem drängenden Rhythmus getrieben: Das Laien-Ensemble erzählt von «Schwarzen Löchern», vom Hinfallen und wieder Aufstehen, von erlittener sexueller Gewalt, Tod und Verlust, von Medikamenten, Diagnosen, Rückzug, Weinkrämpfen, ­Klinikaufenthalt – und der Hoffnung, einen Weg zu finden, mit der Krankheit zu leben.

«Radikale Akzeptanz» kann helfen. Sich selbst Blumen zu schenken auch; die Wohnung aufzuräumen, Ordnung tut gut. Sich von einer Freundin sagen zu lassen: «Du bist ein Geschenk.» Sich zu bewegen, tanzen, ein bewegter Körper kann «die Seele mobilisieren». Manchmal aber «hilft nichts», nicht einmal die Erfahrung, dass die seelische Not eines Tages – am Morgen beim Wachwerden, vielleicht – verflogen sein wird. Die Angst, dass «es» bleibt, ist grösser als alles.

Aarau hat es: Die erste Bürgerbühne der Schweiz

Auch Peter-Jakob Kelting, Leiter der Bühne Aarau, ist auf die dritte Produktion mit «Expertinnen und Experten des Alltags» ganz besonders stolz. Nach der Arbeit «Krebskaraoke», bei der von Krebs Betroffene im Zentrum stehen (die Erfolgsproduktion steht weiterhin auf dem Spielplan), ist die Folgearbeit letztes Jahr an den Implikationen von Corona gescheitert. Der dritte Abend nun nimmt sich erneut einer stigmatisierten Krankheit an. Und das hat System. Die Existenz des Bühne Aarau ­Ensembles soll garantieren, gemeinhin kunstferne Themen und Menschen ans Theater ­heranzuführen.

Peter-Jakob Kelting bezeichnet das Format, das es seit drei Jahren gibt, als erste Bürgerbühne der Schweiz. Für ihn und sein Haus ist sie ein Gewinn: «Die Arbeit ist für uns eine unglaubliche Bereicherung. Wir konfrontieren uns dank der Laien mit der Frage: Was bewegt die Menschen? Sie ermöglichen uns damit, Alltagsgeschichten auf die Bühne zu bringen.» Laiinnen und Laien sind der Garant, dass in Aarau Kunst nicht in einer Blase stattfindet. Das soll Hoffnung machen wie ein Tanz im Dunkeln. Doch in der Alten Reithalle tanzt man ihn zusammen mit anderen – und im Scheinwerfer der Öffentlichkeit.