Tatort-Kolumne Corinna Harfouch tritt an Ostern ihren ersten Dienst als «Tatort»-Kommissarin an – wie hat sie sich geschlagen? Corinna Harfouch muss in ihrem ersten Auftritt als Berliner «Tatort»-Kommissarin in einem Zweiteiler über Ostern den ganzen Rechtsstaat verteidigen. Mit ihrem neuen Kollegen Robert Karow (Mark Waschke) kommt sie erstaunlich gut klar.

Kommissar Karow (Mark Waschke) hat eine neue Kollegin an seiner Seite: Kommissarin Susanne Bonard (Corinna Harfouch). Ard / rbb Presse & Information

Susanne Bonard (Corinna Harfouch), die am Ostersonntag im Berliner «Tatort» Meret Beckers Nina Rubin beerbt, ist das Gegenteil ihrer Vorgängerin: kontrolliert und prinzipientreu setzt die ehemalige Dozentin der Polizeiakademie mehr auf ihren erfahrenen Ermittlerinnenkopf als auf ihren Bauch. In Bonards Ehe mit einem Richter fliegen nicht die Fetzen. Es fliegen die Argumente. Allein schon das ist im «Tatort» bemerkenswert.

Das Temperament von Robert Karow (Mark Waschke), der neben Rubin unterkühlt wirkte, hat neben Bonard eine wärmere Temperatur. Man kann das als gutes Zeichen werten. Das Paar harmoniert. Bonard, die wegen Rassismus an der Polizeischule (und dessen Deckung durch die Leitung) frustriert in den Dienst zurückkehrt, muss an Ostern gleich den ganzen Rechtsstaat verteidigen.

Regisseur Robert Thalheim geht es in diesem Polit-Thriller, der entlang der NSU-Morde und der Entwicklung der AfD hin zur salonfähigen Partei erzählt wird, um das Darstellen der Gefahr der neuen Rechten. Die brüllen und hauen nicht mehr blindlings rum, sondern haben sich den gepflegten Gesellschaftsdiskurs und seine Werte anverwandelt, um sie rhetorisch für ihre Ziele zu missbrauchen.

Wie immer, wenn ein «Tatort»-Fall nationale oder gar internationale Tragweite bekommt, leidet auch dieser Zweiteiler daran, dass die Erzählstränge ausfransen wie ein Teppich. Man muss Thalheim aber zugute halten, dass die Erzähllücken beim Zuschauen einen unheimlichen Sog erzeugen – fast wie eine gut erzählte Verschwörungstheorie,nur dass die Verschwörung diesmal echt ist.