Tatort-Kolumne Heike Makatsch ermittelt als Ellen Berlinger in Mainz: Wurde der Best-Ager-Villenbesitzerin ihr Sexleben zum Verhängnis? Zwei Best-Ager-Freundinnen, ein Erbe und ein 30 Jahre jüngerer Liebhaber, der mal im Gefängnis sass - kann das gut gehen?

«In seinen Augen»: Am Sonntag, 26. Juni 2022, SRF 1, 20.05 Uhr. SWR / Daniel Dornhöfer

Reichtum, Sex, eine Villa und ein Erbe. Der «Tatort» verabschiedet sich elegant, leichtfüssig, aber auch etwas kompliziert in die Sommerpause. Elegant und leichtfüssig deshalb, weil der Fall um zwei Best-Ager-Freundinnen, die eine reich, die andere deren Erbin und mit einem 30 Jahre jüngeren Ex-Häftling liiert, mit Humor und flottem Tempo in Szene gesetzt wurde. Kompliziert deshalb, weil Autor Thomas Kirchner und Regisseur Tim Trageser konsequent auf Rückblenden setzen.

Ein kleiner Tipp für den Zuschauer: Man achte auf die Armbinde von Kommissar Rascher (Sebastian Blomberg). Einmal trägt er sie, einmal nicht. Und das verhält sich so: Nach einer launigen Einführung, in der der Hund von Charlotte Mühlen (ein schönes Wiedersehen mit Michaela May) beerdigt wird, zeigt die nächste Szene bereits den Tod ihrer besten Freundin (Ulrike Krumbiegel)in pompöser Villa. In der dritten Szene, übertitelt mit «Zwei Wochen später», hetzen Rascher und Kollegin Berlinger (Heike Makatsch) den Ex-Häftling und Charlotte-Liebhaber (hübsch undurchsichtig gespielt von Klaus Steinbacher) durch die Villa. Ein Tresor ist leer, Rascher stürzt und trägt fortan Armbinde.

Was in den 14 Tagen zuvor passierte, nämlich viele Recherchen und Verhöre, folgt nun – mit unversehrtem Kommissar. Und was noch davor passierte, nämlich das sich Kennenlernen und Befreunden der beiden Damen und das sich Kennenlernen und aneinander Gefallen finden von Charlotte und ihrem jungen Liebhaber, findet Platz in zahllosen Rückblenden. Zuletzt bietet dieser Krimi, in dem sich Kommissarin Berlinger Vorurteile eingestehen muss, auch noch eine Vater-Sohn-Geschichte und eine überraschende Auflösung. «In seinen Augen» ist ein kurzweiliger Abschied in die Sommerpause.