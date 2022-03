Tatort-Kolumne Internatsstreich statt Staatsstreich Was hat es auf sich mit dem Verschwinden eines südamerikanischen Diktatorensohns aus einem deutschen Eliteinternat, kurz bevor der Vater zum Staatsbesuch anreist? Thorsten Falke muss es herausfinden, auch wenn er mit Provinz und Elite nichts am Hut hat.

Wotan Wilke Möhring macht sich als Kommissar Thorsten Falke auf die Suche nach einem verschwundenen Schüler. Bild: Das Erste

Diesen Sonntag führt der «Tatort» ins ländliche Niedersachsen, in ein Eliteinternat, aus dem ein Schüler verschwindet. Doch warum muss Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) in die Provinz reisen, um den jungen Mann aufzuspüren? Nun, der Siebzehnjährige ist Sohn eines Diktators eines fiktiven südamerikanischen Lands. Sein Vater wird zum Staatsbesuch erwartet. Der Aufruhr ist gross, die Internatsleiterin befreundet mit der Innenministerin und so weiter.

«Der Junge ist noch nicht mal zwölf Stunden weg und die ruft die Innenministerin an, Alter», so der trockene Kommentar von Falke, der selber aus dem Hamburger Arbeitermilieu stammt, wo man für Geldadel und Co. kaum mehr als Verachtung übrig hat. Die Folge «Tyrannenmord» ist jedoch nicht als Bashing reicher Internatsschüler angelegt, auch wenn das Diktatorensöhnchen zu Beginn ohne jeden Benimm seinem Bodyguard befiehlt: «Hol mir mal `nen Pulli. Mir ist kalt.»

Sie ist auch nicht angelegt als politische Kritik an autoritären Staaten und den Geschäften des Westens mit diesen. Sie erzählt viel mehr die Geschichte des von den Ereignissen überrumpelten Bundespolizisten Falke, der plötzlich in Niedersachsens tiefster Provinz in der Pension Lucia nächtigen muss und den etwas überforderten Dorfpolizisten Felix Wacker (Arash Marandi) an die Seite gestellt bekommt.

Und schliesslich wagt man hier mal ganz vergnügt und politisch nicht korrekt zu sagen: Mag das Drehbuch (Jochen Bitzer) auch ein paar Zutaten zu viel enthalten und die Folge kein Geniestreich sein – es ist stets eine Freude, Wotan Wilke Möhring zuzusehen. Dem «Tatort»-Kommissar mit der schönsten Stirn und diesem gottgegebenen klassischen Profil, das auch die Kamera so liebt.