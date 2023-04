Tatort-Kolumne Liebesnotstand in Dortmund, wo die Welt wieder mal besonders kalt ist Zwei Männer werden niedergestochen. Wieso, das bleibt lange im Dunkeln. Faber, Pawlak und Herzog halten währenddessen mit ihren eigenen privaten Sorgen die Geschichte am Laufen.

«Tatort» Dortmund: «Love is Pain». Sonntag, 23. April 2023, SRF 1, 20.05 Uhr. Bild: Das Erste

Bei so boshaften Kollegen gerade bei der Polizei, die ja eigentlich für Fairness und Anstand stehen sollte, muss man sich nicht wundern, wenn der Rest der Welt kein Erbarmen und keine Hemmschwellen kennt. Das denkt man sich als Zuschauer gleich zu Beginn dieses «Tatorts» aus Dortmund. Kommissar Faber (Jörg Hartmann) sitzt mit seiner Kollegin Greta aus der Rechtsmedizin (Sybille Schedwill) in der Kantine.

Greta überlässt dem immer noch um Kollegin Bönisch trauernden Faber ihr Mittagessen in einer Tupperbox. Als sie vom Tisch aufsteht, sagt sie: «Wiedersehen macht Freude.» Um dann völlig nüchtern und ohne jeden Anflug von Humor oder Sympathie anzufügen: «Ich meine die Dose.»

Dieser verbale Schlag in die Magengrube lässt einen mehr frösteln als so manche brutal in Szene gesetzte Schreckenstat. Muss der «Tatort» Dortmund wieder einmal aufzeigen, wie hart das Dasein im Ruhrpott ist? «Love is Pain» ist die Folge übertitelt. Nach der Kantinenszene ist eher zu befürchten, dass Liebe nicht schmerzhaft, sondern gar nicht vorhanden ist.

Faber findet Wärme nur in der Trauer, Kollege Pawlak trauert um ein verlorenes Sorgerecht, Kollegin Herzog hat es mit einer Mutter zu tun, die keine ist. Alle zusammen sind sie einem Täter auf der Spur, der ohne zunächst ersichtliches Motiv zwei Menschen niedersticht.

«Seine Mitarbeiter sagen, er war ein Arschloch», weiss Faber über das zweite Mordopfer. «Enden wir alle so?», sinniert Rosa Herzog. Faber: «Als Arschloch?» Herzog: «Nee, so einsam.» Die Dialoge in diesem Krimi haben es tatsächlich in sich. Der Film selbst ist leider weniger brillant, als die Figuren in ihm ohne Liebe sind.