Tatort-Kolumne Mord bleibt in der Familie: Der Wiener «Tatort» säuft ab im Testosteron der georgischen Mafia Organisierte Bandenkriminalität hier, eine wuchtige Titelheldin dort. Dass «Azra» trotzdem nicht einlöst, was er verspricht, ist kein Ärgernis. Ein neues Gesicht schlägt alle.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner ( Harald Krassnitzer) in Aktion, Tatort aus Wien: Azra. Sonntag, 28. Mai, SRF 1, 20.05 Uhr ARD

Raubmord oder Hinrichtung? Vier Kugel haben den georgischen Mafia-Boss tödlich getroffen. Er stirbt schnell, im Innenhof seines Nachtclubs, im Gesicht ein ungläubiges Lächeln. Der Wiener «Tatort» ist kaum zwei Minuten alt, das Publikum noch frisch, das Bier noch kalt. Und schon beisst man sich in die Nägel: Wer hat den Kriminellen auf dem Gewissen?

Die Eröffnungsszene hat es in sich. Sie verspricht indirekt, dass in den folgenden 82 Minuten mit Drive zu rechnen ist. Das stimmt in diesem Fall lediglich bedingt. «Azra», benannt nach dem Namen einer blutjungen Undercover-Agentin der Polizei wirft sich zwar mächtig in die Männer-Brust. Doch abgesehen vom Einrichtungsgeschmack des georgischen Clans, der ein Mitglied verloren hat, wird in den testosterongechwängerten, kunstvoll ausgeleuchteten Hinterzimmern wenig klar; die Story, vermischt mit schlechter Mundhygiene, fettem Essen, Blut, Schweiss und Tränen der georgischen Männer, vernebelt die Sicht auf ihr Zentrum.

Dieses nämlich soll Azra sein. Eine blutjunge Türsteherin des Clans und Informantin von Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Die junge Frau ist selbst ein Kind von Junkie-Eltern und bewegt sich im Milieu souveräner als alle. Azra scheint der ideale Jocker, um der Polizei den Kopf des Mörders zu Clans vor die Füsse zu legen. Mariam Hage ist sie, sie spielt sie mit einer Abgebrühtheit und Wucht, dass alle um sie wie Schatten wirken.

Organisierte Bandenkriminalität hier, eine verstörende Titelfigur dort. Wie die beiden Fäden der Geschichte dennoch nicht zusammenfinden, ist beachtlich. Wie sich die Figur der österreichischen Schauspielern Mariam Hage trotzdem unter der Haut festsetzt, ist allerdings beachtlicher.